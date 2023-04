ITM lädt zu Symposium und Messestand auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin in Leipzig ein

Garching / München, 14. April 2023 – ITM Isotope Technologies Munich SE (ITM), ein führendes radiopharmazeutisches Biotech-Unternehmen, nimmt an der 61. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin vom 19. – 22. April 2023 in Leipzig teil und veranstaltet am 20. April ein Lunch-Symposium mit dem Titel „Lutetium von A bis Z: Von Angebot und Nachfrage über Dosimetrie bis zu Zoledronat“. Zudem präsentiert sich ITM mit einem Messestand (Nr. A17).

Programm Lunch-Symposium

Titel: Lutetium von A bis Z: Von Angebot und Nachfrage über Dosimetrie bis zu Zoledronat

Termin: Donnerstag, 20. April 2023

Uhrzeit: 13:30 - 14:30 Uhr

Raum: Saal 2

Chair: Dr. Thomas Gottlieb, VP Global Commercial Operations Radiopharmaceuticals, ITM

Referenten:

Prof. Dr. med. Markus Essler, Universitätsklinikum Bonn: Theranostik mit Zoledronat: Radiochemie und erste klinische Erfahrungen

Theranostik mit Zoledronat: Radiochemie und erste klinische Erfahrungen Kevin Machel, Product Manager, ITM: Angebot und Nachfrage – industrielle Lutetium-177 Produktion für die künftige Patientenversorgung

Angebot und Nachfrage – industrielle Lutetium-177 Produktion für die künftige Patientenversorgung PD Dr. Philipp Ritt, Head of Imaging & Dosimetry, ITM: Lutetium-177: Dosimetrie und Physik

- Ende -



ITM Isotope Technologies Munich SE

ITM ist ein führendes radiopharmazeutisches Biotech-Unternehmen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine neue Generation radiomolekularer Präzisionstherapeutika und -diagnostika für schwer zu behandelnde Tumoren zu entwickeln. Das Wohl der Patienten ist unser Antrieb. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse von Krebspatienten, Ärzten und unseren Partnern durch die Entwicklung, Produktion und weltweite Bereitstellung hochwertiger Produkte zu erfüllen. Wir entwickeln eine breite Pipeline mit Diagnostika und Therapeutika gegen Krebs, für die wir unsere firmeneigenen, medizinischen Radioisotope mit einer Reihe von zielgerichteten Molekülen kombinieren. Mit fast zwei Jahrzehnten wegweisender Radiopharma-Expertise, unserer zentralen Marktposition und unserem etablierten, globalen Netzwerk möchten wir Patientinnen und Patienten eine wirksamere, zielgerichtete Behandlung bieten und so dazu beitragen, klinische Ergebnisse und Lebensqualität zu verbessern. www.itm-radiopharma.com

ITM Contact

Corporate Communications

Julia Hofmann/Svenja Gärtner

Phone: +49 89 329 8986 1500

Email: communications@itm-radiopharma.com



Investor Relations

Ben Orzelek

Phone: +49 89 329 8986 1009

Email: Ben.Orzelek@itm-radiopharma.com

Attachment