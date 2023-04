Havila Kystruten AS: Samferdselsdepartementet trekker konvensjonalbot knyttet til forsinket oppstart for Havila Polaris

English Norwegian

Det vises til børsmelding sendt 8. februar 2023 hvor selskapet informerte om ileggelse av konvensjonalbot på 7,7 MNOK per måned fra januar 2023 for forsinket oppstart av Havila Polaris.



Samferdselsdepartementet har i dag meddelt selskapet at de aksepterer selskapets påstand om at forsinkelsene skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.

Samferdselsdepartementet har som følge av dette trukket kravet om konvensjonalbot på bakgrunn av force majeure. Samferdselsdepartementet har også informert selskapet at basert på deres konklusjon,

aksepterer de at forsinket oppstart av Havila Pollux også skyldes forhold utenfor selskapets kontroll og selskapet vil ikke bli bøtelagt for denne forsinkelsen. Dette under forutsetning at årsaken til forsinkelsen er den som nå er akseptert.



Det er fortsatt, som tidligere meldt, uavklarte forhold knyttet til sanksjonsregelverket. Dette innebærer at oppstart for Havila Polaris nå settes til 21. mai 2023.





Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini: +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale: +47 909 87 706