CNH Industrial comunica i risultati dell’Assemblea degli Azionisti e pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2022

Londra, 14 aprile 2023

In data odierna, l’Assemblea degli Azionisti (l”Assemblea”) di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha approvato l’EU–IFRS Annual Report 2022 (che include il bilancio consolidato e il bilancio d’esercizio di CNH Industrial N.V.) e la proposta di distribuire un dividendo di euro 0,36 per ciascuna azione ordinaria (pari a un dividendo complessivo di circa 483 milioni di euro). L’Assemblea ha dato parere favorevole alla Politica sulla Remunerazione 2022.

L’Assemblea ha nominato Suzanne Heywood e Scott W. Wine amministratori esecutivi. Elizabeth Bastoni, Howard W. Buffett, Richard J. Kramer, Karen Linehan, Alessandro Nasi, Vagn Sørensen e Åsa Tamsons sono stati nominati amministratori non esecutivi. Inoltre, la Deloitte Accountants B.V. è stata nominata revisore contabile indipendente per l’esercizio 2024.

Le informazioni relative agli argomenti approvati oggi dall’Assemblea sono disponibili sul sito internet della Società (www.cnhindustrial.com).

Il dividendo sarà posto in pagamento il 3 maggio 2023. Lo stacco cedola delle azioni ordinarie avverrà a partire dal 24 aprile 2023 (ex date) e la data di legittimazione a percepire il dividendo (dividend record date) sarà il 25 aprile 2023 per le azioni ordinarie negoziate sia presso Euronext Milan sia presso il NYSE. Agli Azionisti che, alla dividend record date, saranno titolari di azioni ordinarie della Società scambiate sul NYSE, il suddetto dividendo verrà pagato in Dollari USA (USD), sulla base del cambio ufficiale USD/EUR del 20 aprile 2023 pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

In occasione dell’Assemblea degli Azionisti, la Società ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2022. Il documento è stato redatto in conformità agli Standards GRI: Core Option e a Sustainability Accounting Standards Board (SASB), i principali riferimenti internazionali per la rendicontazione delle tematiche di sostenibilità. Il Bilancio di Sostenibilità contiene le priorità dell’anno precedente, i relativi target strategici e i principali risultati raggiunti da CNH Industrial. Per consultare il bilancio online, qui di seguito l’indirizzo web: bit.ly/CNHISustainabilityReport22

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 40.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

