WENDEL : Modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2022

Document d’enregistrement universel 2022

Wendel a déposé le vendredi 14 avril 2023, auprès de l’Autorité des marchés financiers, son Document d’enregistrement universel établi pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Ce document, en version française, est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il contient notamment :

le rapport financier annuel de l’exercice 2022 ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des Commissaires aux comptes ;

des comptes ;

des comptes ; les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ; et

les informations sociales, sociétales et environnementales constituant la déclaration de performance

extra-financière.

Ce document peut être consulté depuis l’espace « Investisseurs », rubriques « Information réglementée » et « Assemblées générales » du site internet de Wendel (www.wendelgroup.com) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Il sera également tenu à disposition au siège social de la Société situé au 2-4, rue Paul-Cézanne, 75008 Paris – France.

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel sera disponible sur le site internet de Wendel

le 21 avril 2023 au plus tard.

Assemblée générale du 15 juin 2023

Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendra le jeudi 15 juin 2023 à 14h30 au centre de conférence Verso, situé 52 rue de la Victoire, 75009 Paris.





Agenda

27 avril 2023

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (après bourse).

15 juin 2023

Assemblée générale

27 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (après bourse)

26 octobre 2023

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (après bourse)

7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup



Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73

c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72

c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com

Primatice

Olivier Labesse : +33 (0)6 79 11 49 71

olivierlabesse@primatice.com

Hugues Schmitt : +33 (0)6 71 99 74 58

huguesschmitt@primatice.com

Kekst CNC

Todd Fogarty: + 1 212 521 4854

todd.fogarty@kekstcnc.com

Pièce jointe