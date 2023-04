GeoJunxion (GOJXN.AS) bevestigt de ontvangst van het Euronext bericht betreffende het gebrek aan gecontroleerde jaarrverslagen

English Dutch

Capelle aan den Ijssel, Nederland - 14 april 2023 - GeoJunxion (GOJXN.AS) GeoJunxion bevestigt bericht van Euronext te hebben ontvangen over het verstrijken van de 24 maanden periode in verband met het ontbreken van gecontroleerde rekeningen.



GeoJunxion bevestigt dat het van Euronext bericht heeft ontvangen, betreffende het verlopen van de periode van 24 maanden, waarin de onderneming aan de Euronext-regels moest voldoen met betrekking tot de publicatie van door een OOB gecontroleerde rekeningen. Wij betreuren het standpunt dat Euronext ten aanzien van GeoJunxion inneemt.



GeoJunxion heeft de afgelopen drie boekjaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Daarnaast hebben wij, op kwartaalbasis, uitgebreid verslag gedaan van al onze financiële en bedrijfsresultaten. Wij hebben al onze jaarlijkse financiële verslaglegging tijdig afgerond en ingediend.

Wij hebben al het mogelijke gedaan om een OOB-accountant te krijgen en ons jaarverslag te laten controleren. Alle zes erkende OOB-accountants hebben er echter voor gekozen het bedrijf niet als client te accepteren.



Naast het gebruik van onze rechten om bezwaar te maken tegen de voorgenomen beslissing van Euronext, werken wij actief aan alternatieve oplossingen en onderzoeken wij verschillende mogelijke routes, met de bedoeling een solide toekomst voor het bedrijf veilig te stellen, in het belangen van alle betrokken stakeholders.

