Evaxion et l’Université d’État de Pennsylvanie publient des données précliniques validant notre plateforme de recherche de vaccins antiviraux basée sur l’IA

COPENHAGUE, Danemark, 14 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans les immunothérapies basées sur l’IA, annonce la publication réussie dans Frontiers of Immunology de données précliniques démontrant l’efficacité de sa plateforme exclusive de recherche de vaccins antiviraux basée sur l’IA. L’étude préclinique présentée a été menée en collaboration avec le professeur associé Girish Kirimanjeswara, de l’Université d’État de Pennsylvanie, aux États-Unis.



Les données publiées mettent en évidence la façon dont la plateforme exclusive basée sur l’IA d’Evaxion, RAVEN (Rapidly Adaptive Viral Response), identifie des épitopes de lymphocytes T larges et robustes du SARS-CoV-2 qui protègent contre les cas de mortalité et de maladie grave dans un modèle de souris dans les infections au COVID-19. Cette recherche démontre le potentiel de la plateforme RAVEN à accélérer le développement de vaccins antiviraux efficaces, en tirant parti de la puissance de l’intelligence artificielle.

« Notre plateforme RAVEN marque un changement de paradigme dans le développement de vaccins, en identifiant des candidats vaccins contre toute maladie virale existante, nouvellement émergente ou en mutation, adaptés à toute population humaine cible, afin de garantir une protection plus vaste et plus durable », a déclaré la directrice scientifique d’Evaxion, Birgitte Rønø. « Ces données précliniques positives confirment notre capacité à sélectionner les bons épitopes de lymphocytes T, laquelle se traduit en fin de compte par de meilleurs vaccins pour les patients. Nous restons déterminés à faire évoluer notre plateforme de recherche de vaccins antiviraux basée sur l’IA et à collaborer avec des partenaires clés afin de convertir nos découvertes en solutions tangibles pour relever les défis de santé mondiale. »

RAVEN permet de rechercher de nouveaux épitopes de lymphocytes T pour toute maladie virale, avec le potentiel d’améliorer l’efficacité des vaccins à lymphocytes B nouveaux et existants, et de résoudre les problèmes de perte d’efficacité et d’évasion de nombreux vaccins antiviraux.

« À notre connaissance, cette étude est la première à montrer une protection in vivo contre la forme grave de la COVID-19 par un vaccin à lymphocytes T conçu par l’IA », a déclaré le Dr Kirimanjeswara. « Le vaccin s’est avéré extrêmement efficace pour prévenir la forme grave de COVID-19 chez les souris. Cette recherche ouvre également la voie à la mise au point rapide potentielle de nouveaux vaccins à lymphocytes T contre les maladies virales émergentes et saisonnières, comme la grippe », a ajouté le Dr Kirimanjeswara.

Les plateformes de recherche de vaccins antiviraux basées sur l’IA d’Evaxion ont le potentiel de raccourcir considérablement le délai de recherche des vaccins et d’améliorer l’efficacité du développement des vaccins, ce qui permet de mettre au point des vaccins sûrs et efficaces dans un délai plus court. Grâce à son approche innovante, Evaxion est à l’avant-garde de la découverte de cibles vaccinales à l’aide de l’intelligence artificielle.

Pour plus d’informations sur notre publication, veuillez consulter le site :

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1166546

Cette recherche a bénéficié du financement du Fund Denmark.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie clinique qui développe des immunothérapies basées sur l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société compte 50 employés et est cotée à la Bourse Nasdaq de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com .

Source : Evaxion Biotech