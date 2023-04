L'Association canadienne du vapotage (ACV) applaudit l'initiative innovante "Swap to Stop" de l'Angleterre

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 14 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne de la vape (ACV) félicite l'Angleterre pour l'annonce récente d'une initiative innovante « Swap to Stop », visant à aider un million de fumeurs à arrêter les produits du tabac en leur fournissant gratuitement des kits de démarrage pour le vapotage. L'ACV estime que de telles approches avant-gardistes peuvent avoir un impact significatif sur la réduction des taux de tabagisme, l'éducation du public sur les avantages du passage du tabac au vapotage et l'amélioration de la santé publique. La structure de cette initiative garantira la protection des consommateurs adultes et des jeunes.



Le programme "Swap to Stop" du Royaume-Uni représente une initiative révolutionnaire, allouant environ 45 millions de livres sterling pour fournir des kits de démarrage pour le vapotage gratuit à un million de fumeurs, les encourageant à passer des produits du tabac combustibles à des alternatives moins nocives. Le ministre de la Santé, Neil O'Brien, a souligné l'importance de soutenir les individus dans leur démarche d'arrêt plutôt que d'imposer des interdictions. Cette approche diffère considérablement des stratégies actuellement employées au Canada et en Amérique du Nord. Les critiques soutiennent que ces mesures, bien que bienvenues, sont « loin d'être suffisantes » alors que l'Angleterre se rapproche de son objectif « sans fumée » pour 2030, soulignant la nécessité d'efforts encore plus complets pour aider les fumeurs. L'investissement important dans le programme témoigne de la confiance du gouvernement britannique dans le potentiel des produits de vapotage en tant qu'outil de réduction des méfaits.

L'Association canadienne de la vape (ACV) félicite le gouvernement britannique pour son projet de création d'une force d'intervention dédiée chargée de l'application des lois dans le cadre de son programme « Swap to Stop ». Cette force d'intervention jouera un rôle essentiel dans le contrôle de la conformité et la prévention de la vente illégale de produits de vapotage aux mineurs. L'approche proactive du Royaume-Uni en matière d'application et de réglementation sert d'exemple aux autres pays dans leurs efforts pour concilier la disponibilité des outils de réduction des méfaits pour les fumeurs et la nécessité de protéger les jeunes de la dépendance à la nicotine.

Selon l'examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV)., « les produits de vapotage peuvent aider les fumeurs à cesser d'utiliser les produits du tabac » et « les produits de vapotage à base de nicotine aident les gens à arrêter de fumer pendant au moins six mois et ce, à un taux supérieur à celui de l'utilisation traditionnelle des TRN ». L'ACV reconnaît les avantages de telles initiatives pour soutenir les fumeurs et encourage le gouvernement du Canada à prendre note des stratégies innovantes mises en œuvre en Angleterre.

De plus, l'examen de la LTPV souligne que « garantir à tous les Canadiens un accès à des informations fiables sur les dangers pour la santé du vapotage et les avantages potentiels qu'il peut offrir pour aider les fumeurs à arrêter est un élément important d'une réglementation efficace dans ce domaine ». En s'inspirant de l'initiative de l'Angleterre, les fumeurs peuvent prendre des décisions éclairées concernant leur santé et tirer parti des avantages du passage du tabac aux produits de vapotage.

Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de l'ACV, a déclaré : « Bien que nous reconnaissions l'importance de fournir aux fumeurs des alternatives moins nocives, il est tout aussi crucial de protéger nos jeunes de la dépendance à la nicotine. Une approche équilibrée, comme le programme 'Swap to Stop' de l'Angleterre, peut nous aider à atteindre ces deux objectifs en offrant du soutien aux fumeurs et en mettant en place des mesures strictes pour prévenir l'accès des mineurs aux produits de vapotage. »

Malgré les critiques soutenant que l'initiative du Royaume-Uni n'est pas suffisante, l'ACV estime que l'adoption d'approches similaires et avant-gardistes pour aborder la consommation de tabac et de nicotine contribuerait aux efforts continus visant à réduire les taux de tabagisme et à améliorer la santé publique. Le programme "Swap to Stop" du Royaume-Uni témoigne de l'engagement à offrir des alternatives viables aux fumeurs tout en donnant la priorité à la protection des jeunes.

L'Association canadienne de la vape encourage les parties prenantes et les gouvernements à envisager des stratégies et des initiatives innovantes pour soutenir les millions de personnes qui continuent de fumer afin qu'elles puissent arrêter ou trouver une alternative moins nocive aux produits du tabac combustibles. Il est essentiel de reconnaître les avantages potentiels du vapotage en tant qu'outil de réduction des méfaits et de travailler ensemble pour relever les défis complexes de santé publique liés à l'utilisation du tabac et de la nicotine tout en protégeant nos jeunes.

À propos de l'Association canadienne du vapotage :

L'Association canadienne du vapotage est une organisation nationale à but non lucratif enregistrée, établie en tant que porte-parole de l'industrie canadienne de la vape. Fondée en 2014, l'ACV représente plus de 200 entreprises de vapotage en ligne et en magasin au Canada. L'ACV n'accepte pas de financement ni d'adhésion de la part des entreprises du tabac ou de leurs affiliés. L'association agit en tant que liaison avec les gouvernements fédéral et provinciaux sur toutes les questions législatives et réglementaires liées à l'industrie. L'objectif principal de l'ACV est de veiller à ce que la réglementation gouvernementale soit raisonnable et pratique, grâce à une stratégie de communication proactive et professionnelle.

