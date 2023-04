Novotech nimmt am Expertengremium der AACR für eChinaHealth-Sitzung zur Zusammenarbeit mit Chinas Krebsforschungssektor teil

French German Chinese (Simplified) Korean

SYDNEY, Australien, April 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Biotech-Auftragsforschungsinstitut, nimmt gemeinsam mit führenden Vertretern der Onkologie an der eChinaHealth-Podiumsdiskussion und dem Abendessen auf der AACR teil. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Krebsforschungssektor. (Melden Sie sich hier an.)



Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen der AACR-Jahrestagung vom 14. bis 19. April 2023 im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, statt.

Treffen Sie das Novotech-Team, das an der AACR teilnehmen wird:

Aditya Kotta, Regional Director Business Development USA West Coast

Steve Brandao, Regional Director Business Development USA East Coast Eduardo Aponte, Business Development Manager

Novotech ist Sponsor des China-Dinners und der eChina Health-Podiumsdiskussion.

Die Podiumsdiskussion trägt den Titel China @ AACR und wird sich mit der internationalen Zusammenarbeit Chinas in der Krebsforschung befassen. Jeder Diskussionsteilnehmer wird über seine Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit der chinesischen Krebsforschung und dem Sektor der klinischen Studien berichten.

Moderator der Sitzung:

Dr. Shi-Yong Sun, President der US-Chinese Anti-Cancer Association (USCACA)



Diskussionsteilnehmer:

Dr. David Carbone, Director des James Thoracic Oncology Center am OSUMC

Dr. Roy Herbst, Yale Comprehensive Cancer Center, Yale School of Medicine

Aditya Kotta, Regional Director Business Development, Novotech

Dr. Frédéric Biemar, Director, International Affairs der AACR

Montag, 17. April 2023

Tagesordnung

18:30-21:00 Uhr EDT: Abendessen in Form eines Buffets und geselliges Beisammensein

18:45-19:15 Uhr EDT: Podiumsdiskussion (Kamingespräch)

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete zwischen 2017 und 2021 ein 100%iges Wachstum bei onkologischen Studien und trägt zu mehr als einem Drittel der weltweiten klinischen Entwicklung von immunonkologischen Medikamenten bei.

„Bis Ende 2021 werden 40 % der aktiven klinischen Studien im Bereich der Immunonkologie an mindestens einem Standort in der asiatisch-pazifischen Region durchgeführt, wobei die meisten Studien in China stattfinden, gefolgt von Australien, Südkorea, Japan und Taiwan“, so GlobaData.

Die neuesten Daten zeigen, dass der asiatisch-pazifische Raum auch die am schnellsten wachsende Region für Zell- und Gentherapiestudien ist und mehr als ein Drittel aller Zell- und Gentherapiestudien ausmacht, wobei China in dieser Region führend ist. Die Onkologie macht den größten Teil der Zell- und Gentherapiestudien aus.

Darüber hinaus ist der asiatisch-pazifische Raum der weltweit führende Standort für CAR-T-Studien, wobei China zwischen 2015 und 2022 rund 60 % aller CAR-T-Studien weltweit durchgeführt hat.

Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech hat vor kurzem EastHORN übernommen, ein europäisches Auftragsforschungsinstitut mit klinischer, medizinischer und regulatorischer Expertise an mehreren strategisch wichtigen Standorten auf dem Kontinent. Die Übernahme ist Teil des globalen Expansionsprogramms von Novotech in Europa und den USA.

Novotech wurde als eines der weltweiten zehn führenden Auftragsforschungsinstitute bewertet, erhielt den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence Award sowie den Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award und hat in den letzten drei Jahren 45 Partnerschaftsvereinbarungen für leitende Prüfzentren unterzeichnet.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech ist das führende CRO im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden aus der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech hat weltweit über 3.000 Mitarbeiter und 34 Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

