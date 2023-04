Novotech rejoint le panel d'experts de l'AACR pour la session d'eChinaHealth sur la collaboration avec le secteur chinois de la recherche sur le cancer

French German Chinese (Simplified) Korean

SYDNEY, 15 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique, rejoint les leaders de l'oncologie pour la session de panélistes et le dîner d'eChinaHealth lors de l'AACR. La discussion se focalisera sur l'expérience de collaboration avec le secteur chinois de la recherche sur le cancer. (Inscrivez-vous ici )

La session de panélistes fait partie de l'Assemblée annuelle de l'AACR, se déroulant du 14 au 19 avril 2023 à l'Orange County Convention Center d'Orlando, en Floride.

Rencontrez l'équipe de Novotech qui participera à l'AACR, notamment :

Aditya Kotta, directeur régional du développement commercial pour la Côte Ouest des États-Unis

Steve Brandao, directeur régional du développement commercial pour la Côte Est des États-Unis Eduardo Aponte, responsable du développement commercial

Novotech parraine le China Dinner et la session de panélistes d'eChina Health.

La session de panélistes est intitulée China @ AACR et se concentrera sur la coopération internationale de la Chine dans le domaine de la recherche sur le cancer. Chaque panéliste partagera son expérience de collaboration avec le secteur chinois de la recherche et des essais cliniques sur le cancer.

Modérateur de session :

Dr Shi-Yong Sun, président de l'US-Chinese Anti-Cancer Association (USCACA)

Panélistes :

Dr David Carbone, directeur du James Thoracic Oncology Center à l'OSUMC

Dr Roy Herbst, Yale Comprehensive Cancer Center, Yale School of Medicine

Aditya Kotta, directeur régional du développement commercial chez Novotech

Frédéric Biemar, PhD, directeur des affaires internationales de l'AACR

Inscrivez-vous ici

Lundi 17 avril 2023

Programme

18h30-21h00 EDT : dîner buffet et réseautage social

18h45-19h15 EDT : session de panélistes (discussion informelle)

La région Asie-Pacifique a observé une croissance de 100 % des essais d'oncologie entre 2017 et 2021 et contribue à plus d'un tiers du développement clinique mondial de médicaments d'immuno-oncologie.

« À la fin de l'année 2021, 40 % des essais cliniques d'immuno-oncologie actifs impliquaient au moins un site dans la région Asie-Pacifique, la majorité des essais étant menés en Chine, suivie par l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan », selon GlobaData.

Les dernières données montrent que l'Asie-Pacifique est aussi la région à la plus rapide expansion à l'échelle mondiale pour les essais de thérapie cellulaire et génique, représentant plus d'un tiers de toutes les études cellulaires et géniques, la Chine étant le leader de la région. L'oncologie représente la majorité des essais de thérapie cellulaire et génique.

Par ailleurs, l'Asie-Pacifique est la région leader à l'échelle mondiale pour les essais CAR-T, la Chine ayant attiré ~60 % de l'ensemble des essais CAR-T à l'échelle mondiale entre 2015 et 2022.

Téléchargez notre rapport sur l'oncologie ici : Immuno-oncology – Asia Pacific – Clinical Trial Landscape (Immuno-oncologie – Asie-Pacifique – Paysage des essais cliniques)

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec un accent particulier mis sur l'Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Novotech a récemment acquis EastHORN, une CRO européenne ayant une expertise clinique, médicale et réglementaire dans plusieurs régions d'importance stratégique à travers le continent. Cette acquisition fait partie du programme d'expansion mondiale de Novotech en Europe et aux États-Unis.

Novotech a été classée parmi les 10 meilleures CRO du monde, elle a reçu le prix Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence (Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique) et le prix Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award, (Prix de l'entreprise CRO de l'année en Asie-Pacifique) et a signé des accords de partenariat d'avant-garde au cours des 3 dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 34 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.