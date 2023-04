Le sondage national Léger révèle que la fréquentation des sentiers est en augmentation en 2023

English French

MONTRÉAL, 16 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage national Léger commissionné par Sentier Transcanadien (STC) confirme l’augmentation continue de la fréquentation des sentiers par les Canadiens. L’enquête de grande envergure a également sondé les Canadiens sur leurs opinions concernant les impacts des sentiers sur l’économie et le tourisme, ainsi que l’impact sur les entreprises locales, y compris le montant dépensé lors de la fréquentation des sentiers.



Sentier Transcanadien a dévoilé les données la veille de leur première présence aux Journées sur la colline du Parlement à Ottawa du 17 au 18 avril.

Plusieurs thèmes principaux sont ressortis des données de l’enquête :

Les sentiers continuent d’être populaires après la pandémie

Dans l’ensemble, 72 % des Canadiens ont fréquenté les sentiers au cours des douze derniers mois, soit une légère augmentation par rapport à 70 %, avec 80 % des Canadiens qui disent avoir l’intention de fréquenter les sentiers au cours de l’année à venir.

89 % des Canadiens reconnaissent que les sentiers apportent une valeur ajoutée à la qualité de vie de leur communauté.

69 % des Canadiens déclarent que l’accès facile aux sentiers et aux activités extérieures a un impact sur l’endroit où ils choisissent de vivre.



L’accès à la nature et l’amélioration de notre santé mentale motivent la fréquentation des sentiers

Les trois principales raisons invoquées par les répondants pour justifier l’utilisation des sentiers sont : être à l’extérieur et prendre l’air (98 %); profiter de la nature et admirer les beaux paysages (97 %) et améliorer sa santé mentale et diminuer le stress (94 %).

Le rôle des sentiers dans la lutte contre le changement climatique et la valorisation de la nature

La majorité des Canadiens considéreraient diminuer l’utilisation de leur voiture et utiliseraient plutôt des moyens de transport actif (marche ou vélo) si les réseaux de sentiers dans leur communauté étaient disponibles et accessibles.

Sur les 85 % des Canadiens qui possèdent un véhicule ou qui en ont un à leur disposition dans leur ménage, 69 % ont indiqué qu’ils considéreraient remplacer au moins un déplacement en voiture sur dix par l’utilisation des sentiers. La moyenne des trajets quotidiens qui pourrait être remplacée est près de 50 % (4,6 sur 10).

90 % des répondants sont d’avis que les sentiers permettent une préservation et une conservation de la nature.

87 % des utilisateurs de sentiers à travers le Canada le font pour minimiser leur impact sur la nature et l’environnement et 93 % sont d’avis qu’il est important de rendre la nature accessible.

92 % des personnes interrogées estiment que les sentiers sont un outil important pour relier les personnes à la nature, la biodiversité et la culture. 70 % des Canadiens sont préoccupés de l’impact du changement climatique sur leur fréquentation des sentiers et leur plaisir éprouvé à participer à des activités sur les sentiers.

89 % des répondants reconnaissent l’importance des sentiers pour la préservation des espaces verts.

L’investissement dans les sentiers est bénéfique pour l’économie

Plus d’un tiers (35 %) des répondants ont dépensé de l’argent lors de la fréquentation des sentiers au cours des douze derniers mois.

La moyenne dépensée était de 179 $, avec 25 % des utilisateurs qui ont dépensé plus de 200 $ par personne.

83 % des répondants ont déclaré qu’ils appuieraient les entreprises locales qui, à leur tour, contribueraient au soutien et à l’entretien des sentiers.

76 % des répondants croient qu’il est important de soutenir les entreprises locales lorsque nous fréquentons les sentiers.

L’importance et l’opportunité de croissance du tourisme de sentier

76 % des répondants sont d’avis que les sentiers contribuent de manière importante à la mise en place d’une économie touristique.

56 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’inclure et de fréquenter les sentiers dans leurs prochaines vacances ou projets de voyage.

60 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’explorer des expériences touristiques autochtones.



Quant au rôle du gouvernement dans la construction et le maintien des sentiers, 85 % des répondants estiment qu’il est important pour le gouvernement de poursuivre leur investissement dans le développement et le maintien des sentiers, avec le sentiment le plus fort en Alberta (88 %).

« Nous savons que les Canadiens accordent une grande importance à l’accès à la nature et à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. Les résultats de l’enquête réaffirment cela. », dit Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien.

« Les sentiers continuent d’apporter une contribution importante à la vie des gens, et à l’amélioration de notre bien-être mental et physique. Nous avons observé l’augmentation considérable de la fréquentation des sentiers par les Canadiens pendant la pandémie, et ces données confirment que la fréquentation des sentiers continuera de croître. C’est une très bonne nouvelle. »

« Le rôle de Sentier Transcanadien à veiller sur le sentier national du Canada reçoit une impulsion importante lorsque nous réalisons que les sentiers jouent un rôle important dans la valorisation des entreprises locales et de notre économie dans son ensemble. Avec la fréquentation des sentiers qui est en hausse, le rendement — lorsqu’il s’agit d’investissement dans les sentiers et dans le développement de destinations — est assez clair. Ces résultats démontrent le potentiel énorme de notre travail continu sur l’exécution d’une stratégie nationale de tourisme de sentier, soit une première au Canada. Et il en est de même pour nos récents accords de partenariat avec Destination Canada et l’Association touristique autochtone du Canada », ajoute Mme McMahon.

« Nous sommes impatients de partager les résultats de cette enquête lors de nos discussions avec les membres de la Chambre des communes au cours des prochains jours », conclut Mme McMahon.

Méthodologie du sondage :

Une enquête en ligne a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens francophones et anglophones, âgés de 18 ans et plus. Les personnes interrogées ont été désignées aléatoirement parmi le panel en ligne de Léger. La collecte de données pour ce sondage s’est déroulée du 14 au 22 février 2023. À des fins de comparaison, notons qu’un échantillon probabiliste de 1 500 répondants présenterait une marge d’erreur maximale de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

