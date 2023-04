WENDEL : Wendel annonce l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle

English French

COMMUNIQUÉ — 17 AVRIL 2023

Wendel annonce l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle

Wendel (Euronext : MF.FP) annonce l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 M€. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 M€ en fonds propres aux côtés de l’équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société. Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, en ce compris l’obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au deuxième semestre 2023.

Créé en 1989, le Groupe Scalian est classé dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l’international dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la supply chain (coûts, qualité, délais, performance), à l’architecture et au développement de systèmes numériques embarqués et applicatifs de systèmes d’information, de big data et d’IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l’industrie et du tertiaire sur des enjeux d’optimisation de projets, de performance des organisations et de transformation digitale.

Le Groupe prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 510 millions d’euros et un EBITDA1 ajusté d'environ 74 M€ sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et comptera environ 5 000 employés à cette date.

Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de +30 %, dont +12 % environ de croissance organique, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l’international.

Scalian a déployé une démarche RSE ayant permis d’obtenir plusieurs certifications (ISO 9100, 9001, 14001, 27001), a reçu une médaille d’argent Ecovadis en 2022, et a l’ambition d’approfondir sa démarche RSE d’ici 2025.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare : « Nous nous réjouissons de la perspective d’accueillir une société de la qualité de Scalian, et de l’accompagner dans cette nouvelle étape de son histoire, aux côtés d’équipes de talent. Wendel sera pour Scalian un partenaire actif, apportant son savoir-faire reconnu dans le développement de leaders mondiaux des services aux entreprises, par croissance organique ainsi qu’au travers d’opérations de croissance externe.

Nous partageons avec Yvan Chabanne l’ambition d’atteindre le plein potentiel de création de valeur de la société, en Europe et en Amérique du Nord, et d’en faire un leader de son secteur. De plus, la culture très entrepreneuriale de Scalian, ainsi que sa performance RSE reconnue sont en totale adéquation avec les valeurs de Wendel.

Cet investissement majoritaire dans le non coté s’inscrira dans la droite ligne des orientations stratégiques que nous avons annoncées il y a quelques semaines, dont notamment l’ambition d’investir deux milliards d’euros dans les 24 prochains mois. »

Yvan Chabanne, CEO de Scalian, déclare : « Dans la poursuite de notre stratégie ambitieuse visant 1,5 Md€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2028, Scalian se projette pleinement dans un partenariat avec Wendel comme futur actionnaire de référence. L’étendue des enjeux industriels et RSE mondiaux nécessite un partenaire de confiance qui s’inscrira dans la durée. Les nouvelles orientations stratégiques de Wendel, associées à sa solide expérience et son empreinte internationale seront incontestablement des accélérateurs pour soutenir notre développement auprès de nos clients et de nos équipes. Ce projet de partenariat contribuerait à positionner Scalian parmi les leaders mondiaux dans le conseil en management et les technologies numériques. Cette perspective partagée dans un même esprit entrepreneurial nous réjouit. »





---

Agenda

27 avril 2023

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (après bourse)

---

15 juin 2023

Assemblée générale

---

27 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (après bourse)

---

26 octobre 2023

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (après bourse)

---

7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

---

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

1 EBITDA post IFRS 16, ajusté calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel

Pièce jointe