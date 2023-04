Danish English

MEDDELELSE NR. 235

17. april 2023





Ansættelse af ny CEO

ChemoMetec har ansat Rasmus Kofoed som ny CEO med tiltrædelse senest den 1. august 2023.

Rasmus Kofoed, der er 48 år, har mange års bred kommerciel og ledelsesmæssig erfaring inden for medtech- og farmaindustrien. Han kommer fra en ledende stilling i den børsnoterede amerikanske virksomhed Medtronic, der er en global leder inden for sundhedsteknologiske løsninger. Her har Rasmus Kofoed senest haft ansvar for virksomhedens diabetesforretning på en stor del af de europæiske markeder med ca. 270 medarbejdere og har været en del af det europæiske ledelsesteam. Forinden havde han i en årrække flere ledende positioner inden for salg og marketing i virksomhederne Roche Diagnostics, Taconic, Abbott samt flere stillinger i Novo Nordisk.

Rasmus Kofoed efterfølger Steen Søndergaard, som i december 2022 meddelte, at han ønskede at fratræde sin stilling som CEO i ChemoMetec.

Sammen med CFO Niels Høy Nielsen vil Rasmus Kofoed fremover udgøre direktionen i ChemoMetec.

Bestyrelsen og den øvrige ledelse i ChemoMetec ser frem til at byde Rasmus Kofoed velkommen til ChemoMetec. Rasmus har over en årrække vist, at han er en kompetent og engagerende leder, som kan skabe resultater og udvikle internationale organisationer med globale aktiviteter. Disse kompetencer vil – kombineret med kompetencerne i det øvrige lederteam i ChemoMetec – være vigtige for at kunne realisere ChemoMetecs ambitiøse mål for de kommende år. Det gælder både lanceringen af de kommende nye produkter, den videre udvikling af markederne for de eksisterende produkter samt en generel styrkelse af ChemoMetecs organisation.









Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Niels Thestrup, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 3370 2000





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com