English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 11. april til 14. april 2023 foretaget følgende transanktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 314.014 5.199.158.268 11 april 2023 1.255 11.855.5299 14.878.690 12 april 2023 1.291 12.110.2479 15.634.330 13 april 2023 1.324 12.318.3988 16.309.560 14 april 2023 1.360 13.024.5074 17.713.330 Total 11. -14. april 2023 5.230 64.535.910 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 5.545 12.339.6133 68.423.156 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 137.901 1.997.362.451 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 324.789 5.332.117.334 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.318.426 22.922.576.755 11 april 2023 5.047 11.994.8296 60.537.905 12 april 2023 5.164 12.277.8079 63.402.600 13 april 2023 5.343 12.538.1658 66.991.420 14 april 2023 5.428 13.311.4278 72.254.430 Total 11. -14. april 2023 20.982 263.186.355 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 16.816 12.543.4152 210.930.070 Købt fra Familiefonden* 5.298 12.543.5311 66.455.628 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 527.546 7.799.190.791 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.361.522 23.463.148.808

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Side 1 af 2

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 292.957 A-aktier og 1.218.006 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,08% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 17. april 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

Side 2 af 2

Vedhæftede filer