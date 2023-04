Les clients de Marché Goodfood bénéficient de livraisons respectueuses de l’environnement

English French

TORONTO et MONTRÉAL, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD) célèbre le Jour de la Terre chaque jour grâce aux récentes améliorations de ses opérations, lesquelles promettent d’avoir un impact positif sur la planète. Goodfood a fait l’annonce aujourd’hui d’une nouvelle qui rendra ses clients encore plus fiers de commander leurs boîtes-repas, puisque la Société compense désormais ses émissions de carbone liées à la livraison. De plus, l’équipe a lancé un emballage nouvelle génération qui l’aidera à réduire son utilisation de plastique de 21 tonnes métriques — soit l’équivalent de plus de 2 400 000 sacs d’épicerie en plastique1.

En partenariat avec Less Emissions, Goodfood compense l’empreinte carbone de ses livraisons en soutenant des projets canadiens incluant les opérations de recyclage à base de scories par Les Minéraux Harsco au Québec, et l’installation de compostage de Net Zero Waste Inc. dans la ville d’Abbotsford en Colombie-Britannique.

« D’un point de vue entrepreneurial, nous souhaitons faire partie des solutions aux plus grands enjeux mondiaux actuels, puisque cette voie est pavée d’opportunités hautement stimulantes. La lutte aux changements climatiques est en tête de liste », affirme Jonathan Ferrari, cofondateur et PDG de Goodfood. « Notre génération a le devoir d’implanter des processus durables dans tous les secteurs d’activité, et Goodfood s’inscrit en tant que leader dans la création d’un futur alimentaire durable dont nous pourrons tous être fiers. »

Ces initiatives vont de pair avec les efforts écoresponsables de Goodfood, notamment la livraison de boîtes-repas contenant des ingrédients parfaitement portionnés, évitant du même coup le gaspillage alimentaire. Goodfood travaille également en partenariat avec des producteurs locaux pour s’approvisionner en ingrédients frais et saisonniers qui n’ont pas à parcourir de longues distances, ni à être emballés et réemballés, comme c’est le cas avec la chaîne traditionnelle d’approvisionnement alimentaire.

Pour en savoir plus concernant les initiatives durables de Goodfood, rendez-vous au go.marchegoodfood.ca/durabilite

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour ses clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires millénariale la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias

Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

ir@makegoodfood.ca

Jennifer Stahlke

Vice-présidente exécutive, Marketing et Brigade du bonheur

media@makegoodfood.ca

1 Recyc-Quebec