SATO Oyj on saanut päätökseen Venäjän liiketoiminnan myynnin

SATO Oyj

Lehdistötiedote 17.4.2023 klo 14.00





SATO Oyj on 14.4.2023 saanut päätökseen Venäjän asuntoliiketoiminnan myynnin. SATO on toiminut Pietarissa vuodesta 2007 lähtien ja yhtiön omistuksessa on ollut 522 vuokra-asuntoa.