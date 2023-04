Double certification chez Stordata : ISO 27001 et HDS

Stordata, expert reconnu depuis trente-cinq ans sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, annonce l’obtention de deux certifications majeures qui attestent de sa capacité à positionner la qualité, l’expertise métier et la sécurité au centre de son organisation et de son offre.

Cette annonce fait suite à un audit mené par l’Afnor pour valider les mesures mises en œuvre par l’ESN sur le périmètre cybersécurité (ISO 27001) et HDS (Hébergement de données de santé). Ces certifications valables pour une durée de trois ans, contrôlés chaque année, positionnent Stordata comme l’un des acteurs de confiance les plus pertinents pour accompagner les organisations sensibles et notamment les professionnels de santé dans l’hébergement de leurs infrastructures et de leurs données.

Laurent BENAMOU DSI chez Stordata « Nous sommes certifiés ISO 27001 depuis quelques années, les apports de cette certification ne sont plus à démontrer. Nous avons tous ressenti la maturité qu’elle a pu apporter à Stordata en nous positionnant comme un partenaire de confiance auprès de nos clients. Un positionnement qui vient d’être renforcé par l’obtention de la certification HDS. Ce nouveau sésame, indispensable au traitement des données par un tiers, nous ouvre ainsi la possibilité de proposer, des services Cloud et des services managés, à tous les acteurs possédant des données de santé. »

Fort de ces certifications, Stordata démontre ainsi sa volonté d’améliorer en permanence sa sécuritéet celle de ses clients. Les organisations sensibles, à l’image des professionnels de santé, qui manipulent des données critiques pourront donc trouver en Stordata un expert qui saura les accompagner, en toute sécurité, dans la bonne conduite de leurs projets.



Olivier TEICHMAN, PDG chez Stordata « L’attribution de ces certifications est un réel accomplissement pour Stordata et pour ses équipes. Grâce à leur investissement, sur de nombreux mois, nous atteignons aujourd’hui une excellence opérationnelle. L’expertise de nos collaborateurs est un solide différenciateur qui nous amène à améliorer chaque année la qualité de notre offre, sur les domaines du Cloud, de l’hébergement, de la gestion de la donnée et des services managés. »