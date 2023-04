MOBiiS: Offrir aux fournisseurs de services et à leurs clients une voie rapide vers un monde des affaires « mobile-first »

Le mobile pour les entreprises est désormais sur le devant de la scène. Pour de nombreux utilisateurs professionnels, le mobile est devenu leur principal appareil, non seulement pour la communication, mais avec le potentiel d'inclure également la collaboration et la productivité. Enreach est depuis longtemps un pionnier du « mobile first », avec une convergence fixe-mobile (FMC) avancée mais facile à utiliser, un routage intelligent et d'autres fonctionnalités, dont beaucoup restent uniques aujourd'hui. De plus, MOBiiS est éprouvé et largement déployé par les fournisseurs de services dans le monde.

Le mobile-first présente de nombreux avantages et offre aux PME de multiples façons de gérer leurs opérations commerciales quotidiennes et d'améliorer l'expérience utilisateur. Tout cela peut être réalisé sans avoir besoin d'un service informatique dédié, d'une intégration technique, d'une documentation ou d'une formation compliquée. MOBiiS ouvre la voie à la consumérisation de l'informatique. Voici quelques cas d'utilisation démontrant les avantages de la solution MOBiiS.

UN : Une télécommande pour les communications professionnelles

Bien plus qu'un simple moyen de communiquer et de collaborer, avec MOBiiS, les utilisateurs peuvent transformer leurs smartphones en outils pour gérer et initier une variété d'actions, non seulement sur le mobile, mais aussi en contrôlant certaines applications sur un téléphone de bureau et en agissant comme un deuxième écran.

Pourquoi faire ceci ? Parce que les mobiles sont le seul endroit où, sans intégration informatique compliquée, autant d'informations intelligentes sont disponibles. Par exemple, la plupart des gens ont tous leurs contacts professionnels et personnels convergents sur leurs mobiles et peuvent également avoir des applications CRM. Ainsi, il est facile de rechercher un client ou un fournisseur, de lancer un appel (ou une vidéo ou un chat) puis, si nécessaire, de passer instantanément à l'écran du bureau ou au téléphone de bureau (qui n'intègre pas le même niveau de données).



DEUX : Accès direct vers et depuis n'importe quel réseau



Avec la fonction de routage intelligent unique de MOBiiS, utilisez n'importe quel réseau pour recevoir ou passer un appel, en passant en toute transparence du WiFi au GSM et vice-versa. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire : même lorsque l'écran du téléphone est verrouillé, MOBiiS surveille en permanence la situation et, si nécessaire, sélectionne la meilleure connexion réseau.

Imaginez une équipe travaillant dans un entrepôt ou un sous-sol sans couverture GSM. Cependant, ils peuvent recevoir des appels (que ce soit via leurs numéros fixes ou mobiles), car ils disposent toujours d'une connectivité WiFi. De plus, au lieu d'utiliser le choix de réseau automatisé MOBiiS, les utilisateurs peuvent également sélectionner le mode GSM uniquement ou VOIP uniquement ou se déconnecter complètement du réseau de l'entreprise lorsqu'ils souhaitent être indisponibles.



TROIS : Accessibilité des utilisateurs sans perte de productivité de l'entreprise



Donner aux employés la possibilité de «se déconnecter » est - à juste titre, un sujet important - et dans certains pays, le droit de se déconnecter du travail est même soutenu par la législation. Ainsi, permettre aux utilisateurs de gérer leur accessibilité est un sujet clé. MOBiiS va encore plus loin en combinant présence et accessibilité d'une manière innovante, et très intuitive.

Ainsi, un employé pourrait conduire, ce que MOBiiS détecte lorsqu'il entre dans le véhicule. Ce fait est automatiquement publié pour les collaborateurs, afin qu'ils puissent savoir si, où et comment contacter cet employé. Il est aussi possible de définir sa disponibilité, de ne pas être déranger, ou d’indiquer une disponibilité mais avec un accès limité (comme la voix- seulement et pas de chat).



QUATRE : Synchroniser le statut en un seul endroit



MOBiiS centralise toutes les fonctionnalités de style "présence" d'autres applications, y compris Teams, le mode Apple Focus et plus encore. Donc si un utilisateur doit mettre à jour un statut, il n'y a qu'un seul endroit où aller. Cette fonctionnalité est appelée synchronisation de présence et est un excellent exemple de la façon dont l'intelligence intégrée dans les appareils mobiles peut gérer plusieurs aspects de la journée d'un utilisateur, aidant à atteindre un meilleur équilibre travail-vie tout en permettant aux entreprises de fonctionner efficacement.



CINQ: Fonctionnalités de centre de contact axées sur le mobile



Bien qu'il y ait encore une place pour les solutions de centres de contact physiques, les agents utilisent de plus en plus leurs mobiles pour interagir avec les clients, en particulier lorsqu'ils travaillent à domicile ou en déplacement. De plus, le superviseur a toujours accès aux informations de distribution automatique des appels (ACD), telles que le nombre d'appels en file d'attente, les agents disponibles et les personnes en pause, le tout en temps réel.

De plus, MOBiiS prend en charge l'environnement de « centre de contact occasionnel », où les PME ont du personnel qui interagit avec les clients mais qui ne se consacre pas à cette tâche tout le temps. MOBiiS simplifie la gestion des appels entrants et des files d'attente de contacts entre plusieurs personnes.



SIX : Augmenter l'ARPU vocal



L'analyse des données d'Enreach montre que la téléphonie professionnelle est la première utilisation de MOBiiS (suivie par le chat). En fait, nous estimons qu'en moyenne, le trafic vocal mobile par fournisseur de services a augmenté d'au moins 20 %, et ce pourcentage devrait augmenter, parallèlement à la popularité croissante du mobile-first. L'une des raisons est, bien sûr, que les mobiles sont devenus le principal appareil de travail pour de nombreux utilisateurs. Mais en plus, MOBiiS facilite grandement l'intégration de la voix dans la vie professionnelle quotidienne.

Pour les fournisseurs de services, cela représente une opportunité d'atténuer toute baisse du trafic vocal observée ces dernières années et, à la place, d'augmenter l'ARPU de la téléphonie.



SEPT : Fournir un chat hautement sécurisé



Le chat est devenu une forme courante de communication d'entreprise, mais il n'est pas toujours aussi sûr que certains pourraient le penser. En accordant la priorité à la sécurité des utilisateurs et des fournisseurs de services, Enreach est l'une des rares organisations à utiliser un cryptage de bout en bout de pointe développé en Europe. Seuls les membres du groupe peuvent déchiffrer les messages sur leurs appareils, ce qui signifie que les clés ne sont jamais stockées nulle part dans le cloud ou sur un serveur. Même l'administrateur ne peut pas décoder le message d'un utilisateur. Ainsi, la fonction de chat MOBiiS offre une tranquillité d'esprit supplémentaire aux entreprises où la sécurité et la confidentialité sont une priorité.



HUIT : Offrir une meilleure visibilité à la marque



Enfin, MOBiiS propose un choix d'options flexibles en marque blanche, probablement le plus large du marché. Qu'ils souhaitent offrir MOBiiS sous leur propre nom ou simplement en tant que MOBiiS, la marque Enreach est invisible pour les utilisateurs finaux. Au lieu de cela, le fournisseur de services est perçu comme le développeur, avec la possibilité de présenter son logo sur les écrans d'accueil des clients, contribuant ainsi à renforcer la notoriété de la marque et à améliorer la relation client. Cependant, en arrière-plan, Enreach s'occupe de tout le support, de la maintenance et de la mise à jour fréquente de l'application mobile.



Comme le démontrent ces cas d'utilisation, MOBiiS offre aux fournisseurs de services et à leurs clients professionnels une voie rapide vers le "mobile-first", leur permettant de tirer le meilleur parti des opportunités disponibles et de commencer à progresser vers la prochaine étape de l'évolution du marché : le "mobile-only '. Bienvenue dans le futur avec MOBiiS.