Le CN lance un nouvel outil pour aider ses clients à calculer les émissions de gaz à effet de serre

MONTRÉAL, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) annonce le lancement d’un nouvel outil libre-service lié au développement durable, « Mon bilan carbone ». Le CN a été le premier à lancer le Calculateur de carbone, il y a 13 ans, afin de donner aux clients une idée de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) estimées et des économies réalisées grâce au transport ferroviaire. Aujourd'hui, ce nouvel outil, disponible sur la plateforme CN One eBusiness, fournit aux clients un rapport détaillé de leurs émissions de GES estimées en fonction de tous leurs envois chargés acheminés par le CN, ainsi que des émissions évitées en optant pour le rail plutôt que pour le camion. Cette connaissance des avantages environnementaux du transport de marchandises par le réseau transcontinental du CN donne aux clients la possibilité de prendre des décisions correspondant à leurs objectifs climatiques en fonction de données réelles.



De plus en plus d’entreprises cherchent des moyens de quantifier et, ultimement, de réduire leurs émissions de GES liées au transport. Les renseignements maintenant disponibles permettront aux clients d’accéder facilement aux données relatives à leurs émissions de domaine 3 et de les comprendre. Ils pourront aussi déterminer des occasions de prendre des décisions de transport plus compatibles avec la protection de l’environnement. Cette initiative montre l’engagement du CN en matière d’innovation et son souci d’offrir des solutions à ses clients dont les besoins évoluent constamment.

« Le transport par rail présente un incroyable potentiel pour réduire les impacts environnementaux du transport et nous sommes ravis d’offrir cet outil amélioré à nos clients qui sont au cœur de nos activités. Transporter les marchandises par train plutôt que par camion peut diminuer jusqu’à 75 % les émissions de GES et le CN reste un chef de file nord-américain de l’industrie ferroviaire grâce à une consommation de carburant de locomotive approximativement 15 % moins élevée par tonne-mille brute. »

Doug MacDonald, vice-président exécutif et chef du Marketing au CN



Le CN fait partie de la solution aux changements climatiques. La Compagnie a des objectifs basés sur la climatologie de réduction de 43 % de l’intensité de ses émissions de GES des domaines 1 et 2, et de 40 % de l’intensité de ses émissions du domaine 3 provenant des activités liées au carburant et à l’énergie, d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019. La Compagnie s’est aussi engagée à établir un objectif de zéro émission nette de carbone pour 2050 conforme à un scénario de réchauffement de 1,5 °C. Le leadership du CN en matière de développement durable est reconnu par sa nomination à l’indice Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) et son inscription à la liste A – Changements climatiques du CDP.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

