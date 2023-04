L’ÉÉP de Cartier fait référence à un actif pour lequel Globex détient un GMR de 3%

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires du progrès effectué par Ressources Cartier Inc. (ECR-V) sur la propriété Nordeau Ouest pour laquelle Globex détient une royauté brute sur les métaux (GMR) de 3%.



Le 13 avril 2023, Cartier, a publié un communiqué de presse intitulé “Résultats positifs du ÉÉP du projet Chimo” projet qui comprend la propriété Nordeau Ouest pour laquelle Globex détient une royauté brute des métaux (GMR) de 3%. Appuyez ici pour visualiser le communiqué de presse de Cartier.

Selon le rapport technique de Cartier intitulé “NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimates for the Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac properties, Quebec, Canada” par InnovExplo Inc., par les auteurs Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., Marc R. Beauvais, P.Eng., date effective 2 octobre 2022, les ressources pour le gîte Nordeau Ouest sont :

Estimation de ressources minérales du gîte Nordeau Ouest





Couloir Aurifère Teneur de coupure

(g/t Au) Ressources indiquées Ressources présumées Tonnes

Métriques (t) Teneur

(g/t Au) Onces

Troy

(oz Au) Tonnes

Métriques (t) Teneur

(g/t Au) Onces

Troy

(oz Au) Couloir Aurifère Nord (>2,0) - - - 151 000 3,50 17 000 Couloir Aurifère Central (>1,5) 512 000 2,19 36 000 3 084 000 2,60 258 000 Total 512 000 2,19 36 000 3 235 000 2,64 275 000

L’estimation du gîte Nordeau Ouest a été effectuée à partir d’une base de données constituée, en date du 12 juillet 2022, de 154 forages totalisant 55 097 m forés, 6 873 mesures de déviation ainsi que 18 973 échantillons analysés pour l’or et collectés sur une longueur de carotte de 19 785 m représentant 36% de la longueur de carotte forée. Cette base de données contient 820 échantillons de blanc et de standard, insérés pour le QA/QC par les opérateurs précédents : Chalice Gold Mines Limited et O3 Mining Inc. entre le 11 mars 2017 et le 17 mars 2020. Cette base de données a été validée avant de débuter l’estimation des ressources. L’estimation a été réalisée sur 8 structures minéralisées, recoupées par 4 982 m de forage, ayant produit 802 intersections aurifères différentes.



L’ÉÉP su 13 avril de Cartier indique que le dépôt de Nordeau Ouest compterait pour 14% des onces qui serait minées sur un total de 15,8 Mt de matériel rocheux minéralisé. Il existe un potentiel afin d’accroître les ressources sur la propriété Nordeau Ouest. La propriété Nordeau ne représente qu’une petite partie d’un plus grand terrain pour lequel Globex détient un GMR de 3% incluant plusieurs secteurs avec de multiples forages minéralisés.

Note: Les redevances sur la production ne sont payables que lorsqu’il y a une production.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

