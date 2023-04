XBiotech annonce le recrutement du premier sujet dans son essai clinique de phase I pour Hutrukin, un nouveau traitement candidat pour l'AVC

French German

AUSTIN, Texas, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a recruté le premier sujet d'une étude clinique ouverte, randomisée et contrôlée par placebo avec escalade des doses, visant à évaluer l'innocuité et la pharmacocinétique d'Hutrukin.



Hutrukin est développé en guise de nouveau traitement pour réduire l'endommagement cérébral suite à un AVC ischémique. On compte plus de 10 millions d'AVC ischémiques chaque année, la principale cause de mortalité et de morbidité dans le monde aujourd'hui. Un AVC ischémique se produit lorsqu'un caillot de sang se forme dans un vaisseau sanguin qui alimente la circulation de sang vers le cerveau. Le blocage de l'afflux de sang vers le cerveau résulte en un endommagement de celui-ci, la perte de fonction cérébrale ou la mort.

L'utilisation en urgence de médicaments « anti-caillots » ou de cathéters mécaniques pour rouvrir les artères après un AVC est associée à un phénomène du nom de dommages liés à la reperfusion. Les dommages liés à la reperfusion se produisent lorsque le retour d'irrigation sanguine après avoir retiré le caillot de l'artère résulte en un accroissement de l'endommagement du cerveau ou la mort. On croit que les dommages liés à la reperfusion sont le résultat d'une réponse inflammatoire massive causée par les cellules sanguines alors qu'elles se redirigent vers la région du cerveau qui était privée d'approvisionnement en sang (et en oxygène).

Le traitement Hutrukin doit être fourni immédiatement avant l'intervention anti-caillots, moment auquel le médicament pourrait réduire les dommages inflammatoires associés à la reperfusion. Il n'existe actuellement aucun médicament efficace connu pour réduire les dommages liés à la reperfusion. Hutrukin pourrait donc potentiellement représenter une avancée importante dans la gestion des patients subissant un AVC.

L'actuelle étude de phase I évaluera l'innocuité de trois dosages d'Hutrukin et mesurera les niveaux correspondants d'Hutrukin dans le sang avec des doses croissantes. Les conclusions guideront le dosage et les attentes en matière d'innocuité pour la prochaine phase des études.

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Grâce aux programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

