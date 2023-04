Parandusteade: AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2022 majandusaasta aruanne

English Estonian

AS Tallink Grupp parandab 3. aprilli 2023 börsiteadet, lisades 2022. majandusaasta auditeeritud aruande ESEF formaadis korrektse nimega (529900QRMWAKKR3L9W75-2022-12-31-et) ja 2022. majandusaasta auditeeritud aruande koopia koos sõltumatu audiitori aruandega.

Lugupeetud aktsionärid

Kolmandat aastat järjest alustame möödunud aasta ülevaadet tõdemusega, et sellist aastat pole ettevõtte ajaloos varem olnud. Kui 2021. aastal oli põhjuseks pandeemia oma mõjudega, siis 2022. aasta tõi kaasa hoopis teist laadi õudused ja katsumused: Euroopas puhkes sõda, mida Tallink ei ole oma 33-aastase ajaloo jooksul nii lähedal tunda saanud.

Enne 24. veebruari 2022. aastal hakati pandeemiast põhjustatud piiranguid pärast kahte aastat lõpuks kaotama, piirid avanesid täielikult, reisijad pöördusid meie laevadele ja hotellidesse tagasi ning eesoleva aasta suhtes olid ootused kõrged – lootsime näha äritegevuse kiiret taastumist. Taastumist me tõepoolest nägimegi, kuid sõda ning selle tagajärjel kogu maailma vallanud geopoliitiline ja majanduslik ärevus hoidis seda siiski mõnevõrra tagasi, eriti esimesel poolaastal.

Kõike seda silmas pidades tuleb kontserni ja kõigi meie töötajate pingutusi lugeda märkimisväärseks. Asjaolu, et vaatamata kõigele suutsime ikkagi kogu aasta jooksul taastumist jätkata ning oma finantstulemustega aasta lõpuks tagasi kasumisse jõuda, räägib nii mõndagi Tallinki töötajate sihikindlusest, Tallinkiga reisivate klientide lojaalsusest ja nende inimeste usaldusest, kes on jätkanud Tallinkisse investeerimist. Selle eest suur tänu teile kõigile!

On selge, et maailma ajaloos jäädakse 2022. aastat meenutama ennekõike Ukraina sõja alguse tõttu. Peaaegu juba terve aasta on Tallink andnud oma panuse miljonite Ukraina sõjapõgenike toetamisse, pakkudes sõjapõgenikele oma laevadel tasuta transporti ja vedanud tasuta hädavajalikku humanitaarabi, kuid andes tuhandetele neist ka peavarju oma kahel laeval – Isabellel Tallinnas ja Victoria I-l Edinburghis. Alates Ukraina sõja algusest on üle 5000 Ukraina sõjapõgeniku leidnud ajutise eluaseme laeval Isabelle. Tallink pakub valitsustele sõjapõgenike ajutise majutuse korraldamisega abi nii kaua, kui vaja. Need lepingud on kahtlemata aidanud ja toetanud ka Tallink Gruppi ajal, mil reisijanumbrid alles taastuvad ja vajame oma laevadele, mis liine ei teeninda, alternatiivset rakendust.

Ent muidugi ei möödunud see aasta üksnes süngetes värvides ja ühegi päikesekiireta. Võrreldes 2021. aastaga reisijanumbrid peaaegu kahekordistusid, jõudes 2022. aasta lõpuks 5,5 miljonini, pardal tehtud kulutused reisija kohta eelmiste aastatega võrreldes kasvasid, tunti suurt huvi meie rendilaevade vastu, mis viis uute prahilepingute sõlmimiseni ja olemasolevate pikendamiseni ning kirsiks tordil oli muidugi meie laevastiku uusima liikme ja Läänemere moodsaima laeva MyStar saabumine detsembris. Kõik see on loonud tugeva aluse 2023. aastaks.

Eesoleval aastal keskendume jätkuvalt oma põhiliinide taastamisele Eesti, Soome ja Rootsi vahel ning nende optimaalse kasvu tagamisele tulevikus. Pöörame suurt tähelepanu regulaarliinide reisijanumbritele ja laevade täitumusele ega karda teha oma tegevuses muudatusi, kui selleks on selge vajadus. Samuti jälgime ka edaspidi lühi- ja pikaajalise prahtimise vajadust ning kui ajastus ja võimalused on meie jaoks sobivad, jätkame ka nende edukate prahtimisprojektidega, mis on aidanud meil pandeemia-aastatel ja ka hiljem vee peal püsida.

Kindlasti suuname pilgu ka kaugemasse tulevikku pärast 2023. aastat, mis toob kahtlemata uusi võimalusi ja väljakutseid. Tulevikustrateegiates keskendume rohkem kui kunagi varem kestlikkusele. Kuna uued keskkonnaalased eeskirjad ja direktiivid, nagu äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv ja heitkogustega kauplemise süsteemi muudatused, jõustuvad peagi, hindame juba praegu ümber nii mõju, mida meie avaldame ümbritsevale maailmale, kui ka mõju, mida maailm avaldab meie äritegevusele, ning astume samme kontserni tegevuse negatiivse mõju vähendamiseks. Seisame mitmeski mõttes uue homse lävel ja pikemas plaanis on meie jaoks väga tähtis tagada, et oleme selleks valmis.

Head investorid, kliendid ja töötajad – tänan teid veel kord usalduse, lojaalsuse ja pühendumuse eest, mida olete näidanud üles Tallink Grupi suhtes ja kõige selle suhtes, mida me teeme ja mille eest seisame. Luban juhatuse ja kogu kontserni nimel, et ka 2023. aastal ja hiljemgi pingutame tublisti, et teie usaldus, lojaalsus ja pühendumus saaksid tulevikus mitmekordselt tasutud.

Heade soovidega

Paavo Nõgene

Juhatuse esimees

AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2022 majandusaasta aruanne

AS Tallink Grupp koos tütarettevõtetega (kontsern) vedas 2022. aastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5,5 miljonit reisijat ehk 84,4% rohkem kui 2021. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 2021. aastaga võrreldes 11,0%.

Kontserni auditeeritud konsolideeritud müügitulu oli 771,4 miljonit eurot (2021: 476,9 miljonit eurot), kasvades 61,7%. Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 236,4 miljoni euro võrra 629,0 miljoni euroni.

Auditeeritud EBITDA oli 135,8 miljonit eurot (2021: 58,3 miljonit eurot) ja auditeeritud puhaskasum 13,9 miljonit eurot (2021: puhaskahjum 56,6 miljonit eurot).

2022. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevustulemusi järgmised tegurid:

Majandusaasta algul mõjutas kontserni tegevust ja tegevustulemusi kõigil koduturgudel endiselt COVID-19. Nõudlus reisimise järele suurenes pärast reisipiirangute kaotamist Soomes ja Rootsis veebruaris ja Eestis märtsi keskel.

Nõudlust mõjutasid negatiivselt Aasia riikides COVID-19 tõttu kehtestatud ranged väljasõidupiirangud ja Venemaa poolt 24. veebruaril 2022 alustatud sõda Ukrainas.

Kontsern opereeris 15 laeva, sh 3 kiirlaeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva, samuti 6 välja prahitud laeva (2 pikaajalise ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel). 2022. aasta aprillis müüs kontsern kaubalaeva Sea Wind ja tõi detsembri keskel Tallinna-Helsingi liinile uue kiirlaeva MyStar.

Kontsern opereeris Tallinnas 3 hotelli. Alates 2020. aasta oktoobrist suletud olnud hotell Riias avatakse uuesti 2023. aasta aprillis.

Laevade plaanilised remonditöödeks kulus kokku 138 päeva.

Kogu aasta vältel mõjutasid kontserni kulutaset kõrged kütusehinnad maailmaturul.

Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varem rakendatud meetmete abil ja tegevuse kasumlikkuse taastamisele oma põhiliinidel.

Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Põhinäitajad



2022 2021 2020 Müügitulu (miljonites eurodes) 771,4 476,9 442,9 Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 113,5 21,7 -43,5 EBITDA¹ (miljonites eurodes) 135,8 58,3 8 EBIT¹ (miljonites eurodes) 37,7 -37 -92,6 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) 13,9 -56,6 -108,3 Amortisatsioon (miljonites eurodes) 98,1 95,3 100,7 Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 203,3 20,2 100,1 Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 694 444 381 669 882 040 Kasum/-kahjum aktsia kohta¹ (eurodes) 0,02 -0,08 -0,16 Reisijate arv¹ 5 462 085 2 961 975 3 732 102 Kaubaveoühikute arv¹ 409 769 369 170 359 811 Keskmine töötajate arv¹ 5 023 4 360 6 104 Seisuga 31. detsember 2022 2021 2020 Varad kokku (miljonites eurodes) 1 691,60 1 585,90 1 516,20 Kohustused kokku (miljonites eurodes) 984,7 893,4 801,9 Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 853,5 779,9 705,1 Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 738,6 652,4 677,3 Netovõla ja EBITDA suhe¹ 5,4 11,2 84,2 Omakapital kokku (miljonites eurodes) 706,9 692,5 714,3 Omakapitali määr¹ (%) 41,80% 43,70% 47,10% Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 669 882 040 Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) 0,95 0,93 1,07 Suhtarvud¹ 2022 2021 2020 Brutomarginaal (%) 14,70% 4,50% -9,80% EBITDA marginaal (%) 17,60% 12,20% 1,80% EBIT marginaal (%) 4,90% -7,80% -20,90% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 1,80% -11,90% -24,50% ROA (%) 2,40% -2,40% -6,10% ROE (%) 2,10% -8,20% -14,10% ROCE (%) 3,10% -2,80% -7,20% Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 0,7 0,6 0,4

¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

Müük ja segmendid

2022. aastal suurenes kontserni kogu müügitulu 294,5 miljoni euro võrra 771,4 miljoni euroni. 2021. aasta kogu müügitulu oli 476,9 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2021. aastaga võrreldes 236,4 miljoni euro võrra 629,0 miljoni euroni.

2022. aastal vedasid kontserni laevad Eesti-Soome liinil kokku 3,1 miljonit reisijat ehk 2021. aastaga võrreldes 76,9% rohkem. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 19,0%. Eesti-Soome liini müügitulu suurenes 93,3 miljoni euro võrra 277,8 miljoni euroni. Segmendi tulemus kasvas 39,7 miljoni euro võrra 51,7 miljoni euroni. Selles segmendis kajastub kahe kiirlaeva, ühe kruiisilaeva ja ühe kaubalaeva tegevus. 2022. aasta detsembri keskel lisandus Eesti-Soome liinile kiirlaev MyStar. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas prahilepingu tõttu 2022. aasta augustis Tallinna-Helsingi liini teenindamise. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus. 2022. aasta neljandas kvartalis teenindasid liini kaks kiirlaeva.

Soome-Rootsi liinidel reisijate arv 2022. aastal peaaegu kahekordistus, ulatudes 1,9 miljonini. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes 9,9%. Liinide müügitulu suurenes 115,6 miljoni euro võrra, ulatudes 274,3 miljoni euroni, ja segmendi tulemus paranes 14,6 miljoni euro võrra, nii et kahjum oli 1,0 miljonit eurot. Segmendis kajastub Turu-Stockholmi liini kahe kruiisilaeva ja Helsingi-Stockholmi liini kahe kruiisilaeva tegevus. Alates 2022. aasta neljandast kvartalist teenindas Turu-Kapellskäri liini ainult üks kruiisilaev, kuna kruiisilaev Galaxy lõpetas liinil opereerimise prahilepingu tõttu 2022. aasta septembris.

Eesti-Rootsi liinidel reisijate arv 2021. aastaga võrreldes peaaegu kahekordistus, ulatudes 0,5 miljonini. Veetud kaubaveoühikute arv jäi samale tasemele kui aasta varem. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 27,8 miljoni euro võrra, ulatudes 76,8 miljoni euroni, ja segmendi puhaskahjum suurenes 4,0 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni. Eesti-Rootsi liinide segmendis kajastub kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva tegevus ning kulud, mis olid seotud peatatud tegevusega kruiisilaevaga Victoria I kuni selle prahtimiseni.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 61,9 miljoni euro võrra, ulatudes 147,4 miljoni euroni. Kasvu taga oli peamiselt laevade prahtimine, majutuse müük, Burger Kingi restoranide avamine ja vähemal määral mitmesugused jaemüügitegevused. Peale selle sisaldab muu segment ka tulusid ja kulusid, mida varem kajastas Läti-Rootsi liinide geograafiline segment, kuna Läti-Rootsi liini 2022. aastal ei teenindatud ja need summad ei ületa olulisuse künnist.

378,2 miljonit eurot (2021: 233,4 miljonit eurot) ehk peaaegu pool kogutulust teeniti müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes. Piletimüügitulu moodustas 191,9 miljonit eurot (2021: 99,1 miljonit eurot) ja kaubaveo müügitulu 103,2 miljonit eurot (2021: 94,8 miljonit eurot).

Kasum

Võrreldes 2021. aastaga kontserni brutokasum 2022. aastal enam kui neljakordistus, ulatudes 113,5 miljoni euroni. EBITDA suurenes 77,5 miljoni euro võrra, ulatudes 135,8 miljoni euroni.

Kontserni kasumlikkust mõjutasid peamiselt järgmised tegurid:

nõudlus reisiteenuste järele kasvas pärast seda, kui põhiturgudel kaotati kevadel COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud

jätkuvalt tugev fookus kulude kontrolli all hoidmisel varem rakendatud meetmete abil

6 laeva prahtimine (2 pikaajalise ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel)

kütusehindade tõus maailmaturul, mistõttu kütusekulud kasvasid 2021. aastaga võrreldes 71,9 miljoni euro võrra

Kontserni 2022. aasta auditeeritud puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot, st 0,019 eurot aktsia kohta; 2021. aasta puhaskahjum oli 56,6 miljonit eurot, st 0,081 eurot aktsia kohta.

Kauplustes ja restoranides müüdud kauba kulud, mis on suurim tegevuskulude kirje, ulatusid 160,6 miljoni euroni (2021: 110,5 miljonit eurot).

2022. aasta kütusekulud olid 144,1 miljonit eurot (2021: 72,2 miljonit eurot). Kütusekulusid mõjutas maailmaturu hindade tõus. Seetõttu suurenesid aasta kütusekulud 99,5% võrra. Kontsern jätkab oma igapäevaste tegevuste tõhustamist ja optimeerimist ning laevade kütusekulude langetamist.

Kontserni personalikulud kokku olid 162,9 miljonit eurot (2021: 124,0 miljonit eurot). Haldustöötajate ning müügi- ja turundustöötajatega seotud personalikulud olid vastavalt 23,3 miljonit eurot ja 19,6 miljonit eurot (2021: vastavalt 21,2 miljonit eurot ja 16,8 miljonit eurot). Teenindus- ja tehniliste töötajatega seotud personalikulud ulatusid 120,0 miljoni euroni (2021: 86,1 miljonit eurot). 2022. aasta keskmine töötajate arv oli 5 023 (2021: 4 360).

Perioodi turundus- ja halduskulud olid 74,3 miljonit eurot (2021: 62,1 miljonit eurot). Ilma personalikuludeta ulatusid perioodi halduskulud 14,1 miljoni euroni (2021: 13,5 miljonit eurot) ning müügi- ja turunduskulud olid 17,3 miljonit eurot (2021: 10,5 miljonit eurot).

Amortisatsioonikulu suurenes aasta varasemaga võrreldes 2,8 miljoni euro võrra 98,1 miljoni euroni. Materiaalse või immateriaalse põhivara väärtuse langusest tulenevat kahjumit kontsernil ei tekkinud.

Intressikandvate kohustuste suurenemise tõttu kasvasid netofinantskulud 2021. aastaga võrreldes 2,8 miljoni euro võrra 24,7 miljoni euroni.

Likviidsus ja rahavood



Kontserni 2022. aasta äritegevuse netorahavoog oli positiivne summas 144,3 miljonit eurot (2021: 59,4 miljonit eurot).

Kontserni investeerimistegevuses kasutatud netorahavoog oli 200,3 miljonit eurot (2021: 19,4 miljonit eurot).

2022. aastal maksis kontsern tagasi laene kogusummas 110,1 miljonit eurot (2021: 14,7 miljonit eurot). Intressimaksetele kulus 23,5 miljonit eurot (2021: 19,3 miljonit eurot). 2022. aasta teises kvartalis hakati taas maksma olemasolevate laenulepingute ajutiselt peatatud põhiosamakseid.

Seisuga 31. detsember 2022 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 114,9 miljonit eurot (31. detsember 2021: 127,6 miljonit eurot). Lisaks oli kontsernil kasutamata arvelduskrediiti summas 135,0 miljonit eurot (2021: 134,8 miljonit eurot). Likviidsuspuhver kokku (raha, raha ekvivalendid ja kasutamata laenuvõimalused) ulatus 249,9 miljoni euroni seisuga 31. detsember 2022 (31. detsember 2021: 262,4 miljonit eurot).

2022. aasta detsembris võttis kontsern 196,3 miljoni euro suuruse laenu pangalt KfW IPEX-Bank GmbH Ltd, et rahastada 252 miljonit eurot maksnud kiirlaeva MyStar ostu. Pikaajaline laen võeti kiirlaeva üleandmisel; fikseeritud intressimääraga laenu tähtaeg on 12 aastat. Juhtkonna hinnangul on kontsernil oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne



31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes 2022 2021 Müügitulu 771 387 476 937 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -657 917 -455 282 Brutokasum/-kahjum 113 470 21 655 Müügi- ja turunduskulud -38 796 -29 262 Üldhalduskulud -47 555 -45 633 Nõuete allahindlus -153 -99 Muud äritulud 10 871 16 336 Muud ärikulud -164 -28 Kasum/kahjum äritegevusest 37 673 -37 031 Finantstulud 215 34 Finantskulud -24 871 -21 921 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum -90 -80 Kasum/kahjum enne tulumaksu 12 927 -58 998 Tulumaks 1 008 2 422 Puhaskasum/-kahjum 13 935 -56 576 Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum 13 935 -56 576 Muu koondkasum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 480 123 Muu koondkasum/-kahjum 480 123 Koondkasum/-kahjum kokku 14 415 -56 453 Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkasum/-kahjum kokku 14 415 -56 453 Tava- ja lahustatud aktsiakahjum (eurodes aktsia kohta) 0,019 -0,081





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes 2022 2021 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 114 935 127 556 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 31 380 29 298 Ettemaksed 9 379 11 924 Tulumaksu ettemakse 37 0 Varud 39 965 34 631 Käibevara 195 696 203 409 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 75 165 Muud finantsvarad ja ettemaksed 3 622 555 Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 Materiaalne põhivara 1 438 286 1 323 353 Immateriaalne vara 31 823 36 293 Põhivara 1 495 946 1 382 506 VARAD KOKKU 1 691 642 1 585 915 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustused 165 049 244 436 Võlad tarnijatele ja muud võlad 86 934 91 687 Võlad omanikele 6 6 Tulumaksukohustus 35 47 Ettemakstud tulud 44 222 21 734 Lühiajalised kohustused 296 246 357 910 Intressikandvad võlakohustused 688 465 535 489 Pikaajalised kohustused 688 465 535 489 Kohustused kokku 984 711 893 399 Aktsiakapital 349 477 349 477 Ülekurss 663 663 Reservid 66 363 67 930 Jaotamata kasum 290 428 274 446 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 706 931 692 516 Omakapital kokku 706 931 692 516 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 691 642 1 585 915





Konsolideeritud rahavoogude aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes 2022 2021 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 13 935 -56 576 Korrigeerimised: Amortisatsioon 98 136 95 313 Puhaskasum/-kahjum materiaalse põhivara müügist -34 -494 Neto intressikulu 24 622 21 843 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum 90 80 Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest 341 118 Kahjum investeeringutest 0 75 Tulumaks -1 008 -852 Korrigeerimised 122 147 116 083 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes -2 036 -3 918 Äritegevusega seotud ettemaksetes -1 602 -3 007 Varudes -5 334 -6 513 Äritegevusega seotud kohustustes 17 415 13 447 Muutused varades ja kohustustes 8 443 9 Äritegevusest teenitud raha 144 525 59 516 Makstud tulumaks -227 -137 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 144 298 59 379 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -203 322 -20 192 Laekumised materiaalse põhivara müügist 2 768 816 Laekunud intressid 215 3 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -200 339 -19 373 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Saadud laenud 196 290 90 000 Laenude tagasimaksed -110 055 -14 667 Arvelduskrediidi muutus -165 -15 556 Rendimaksete tasumine -17 157 -14 903 Makstud intressid -23 516 -19 296 Laenudega seotud tehingukulude tasumine -1 977 -495 Aktsiate emissioon 0 34 633 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 43 420 59 716 RAHAVOOD KOKKU -12 621 99 722 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 127 556 27 834 Raha ja raha ekvivalentide muutus -12 621 99 722 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 114 935 127 556





Anneli Simm

Investorsuhete koordinaator

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee

