VIRBAC: Léger repli du chiffre d’affaires au premier trimestre principalement expliqué par un effet de base et un contexte de ralentissement du marché

English French





CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires

1er trimestre 2023







314,8 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants 1







-1,3% dont



animaux de compagnie -3,1%

animaux de production -1,0% Croissance à taux

de change constants







-1,3%



Évolution

globale







-1,0%





1 L’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.





Le chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Au premier trimestre, nous réalisons un chiffre d’affaires de 314,8 millions €, en léger repli de -1,0% à taux réels et de -1,3% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022. Cette évolution s’explique principalement par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché. Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix réalisées au début de cette année.

En Europe, l’activité est en léger recul à -1,4% à taux réels (-0,7% à taux de change constants): principalement impactée par la France et le Royaume-Uni dont le sensible ralentissement des ventes a été compensé par la bonne dynamique constatée sur les zones Europe du Nord et Europe du Sud affichant des progressions respectives de +4,7% et +3,2% à taux de change constants. En Asie-Pacifique, l’évolution à taux réels est de -3,3% (-0,4% à taux de change constants): les ventes soutenues sur les gammes animaux de production sont à l’origine des bonnes progressions de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (respectivement +10,1% et +8,8% à taux de change constant) qui pondèrent ainsi le retrait des pays asiatiques. L’activité aux États-Unis demeure stable à +0,2% à taux de changes réels, et se situe en baisse de -4,4% à taux de change constants, principalement expliquée par un effet de base et dans une moindre mesure d’un déstockage de la distribution sur le premier trimestre 2023. Hors Chili, la zone Amérique latine enregistre la plus forte croissance du Groupe à +21,9% à taux réels (+13,0% à taux de change constant), portée notamment par la forte contribution du Brésil et du Mexique (respectivement +19,4% et +17,8% à taux de change constants). Enfin, l’activité de notre filiale au Chili est en net recul à -38,3% à taux réels (-41,1% à taux de change constants), marquée par la contre-performance du segment de l’aquaculture avec d’une part l’absence de vente d’un produit antiparasitaire en distribution2 depuis juillet 2022, et d’autre-part la forte baisse des ventes sur les gamme antibiotiques et dans une moindre mesure vaccins.

Sur le plan des espèces, le segment des animaux de compagnie affiche une évolution globale de -2,5% (-3,1% à taux de change constants), essentiellement impacté par les gammes dermatologie et antiparasitaires alors que la gamme petfood demeure en croissance à +10%. Quant à l’activité des animaux de production, elle enregistre une légère baisse à -1,6% (-1,0% à taux constants), principalement liée à la baisse de l’activité aquaculture (-43,1% à taux de change constants) et dans une moindre mesure à la baisse de l’activité porcs (-4,8% à taux de change constants) compensées en grande partie par le secteur des ruminants qui progresse de +5,3% à taux de change constants. Par ailleurs, notre activité de fabrication à façon progresse fortement à +44,2% à taux de change constants.

Perspectives 2023

Considérant l’effet de base, nous confirmons à ce stade nos prévisions de croissance du chiffre d’affaires dans une fourchette comprise entre 4% et 6% à taux et périmètre constants. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» pour 2023 est maintenu autour de 13%-14% à taux de change constants. Enfin, hors acquisitions éventuelles et à taux de change constants, notre position de trésorerie devrait rester constante comparée à fin 2022.





2 Suite à la suspension par l’autorité maritime chilienne de l’autorisation de commercialisation de ce produit en juillet 2022





Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Virbac : Euronext Paris - compartiment A –code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

Pièce jointe