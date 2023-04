English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 avril 2023

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de mars 2023 et du premier trimestre 2023

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec les données de la même période en 2022.

Trafic du mois de mars 2023 : Trafic groupe 1 : en hausse de + 26,2 %, à 24,2 millions de passagers, soit 95,6 % du trafic de 2019 ; Trafic Paris Aéroport : en hausse de + 24,3 %, à 7,4 millions de passagers (+ 30,9 % hors grèves), soit 85,4 % du trafic de 2019 (89,9 % hors grèves).

Trafic du premier trimestre 2023 : Trafic groupe 1 : en hausse de + 45,1 %, à 69,4 millions de passagers, soit 95,2 % du trafic de 2019 ; Trafic Paris Aéroport : en hausse de + 44,6 %, à 21,0 millions de passagers (+ 47,8 % hors grèves), soit 88,7 % du trafic de 2019 (90,7 % hors grèves). Trafic à Paris-Charles de Gaulle : à 14,3 millions de passagers, soit 86,9 % du trafic de 2019 ; Trafic à Paris-Orly : à 6,7 millions de passagers, soit 92,8 % du trafic de 2019.



À Paris Aéroport, le trafic du premier trimestre 2023 a été impacté par des mouvements sociaux (grèves) : la perte de trafic est estimée à environ 470 000 passagers, dont 390 000 en mars.

TRAFIC GROUPE





Mars 2023 Premier trimestre 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 5 113 075 + 30,9 % 84,9 % 14 310 930 + 49,7 % 86,9 % Paris-Orly 2 304 934 + 11,9 % 86,4 % 6 733 476 + 34,9 % 92,8 % Paris Aéroport 7 418 009 + 24,3 % 85,4 % 21 044 406 + 44,6 % 88,7 % TAV Airports 5 087 534 + 29,5 % 93,0 % 14 180 763 + 41,9 % 94,7 % GMR Airports1 8 983 143 + 23,4 % 109,2 % 25 934 293 + 50,6 % 103,9 % Autres aéroports2 2 735 292 + 35,0 % 93,5 % 8 201 328 + 36,2 % 89,7 % GROUPE ADP1 24 223 978 + 26,2 % 95,6 % 69 360 790 + 45,1 % 95,2 %

TRAFIC PARIS AÉROPORT

REMARQUE IMPORTANTE : Depuis le communiqué du trafic de décembre et de l'année 2022, le tableau de segmentation des faisceaux géographiques à Paris Aéroport ci-après ainsi que les données historiques utilisées pour les calculs de variations et de reprises sont alignés avec les différentes catégories applicables aux redevances aéroportuaires. Il présente la décomposition du faisceau "Europe" distinguant trois catégories : trafic "Schengen", trafic "Royaume Uni et UE hors Schengen", trafic "Autre Europe". Le trafic "DROM-COM" est présenté séparément du faisceau "International", au sein duquel il était intégré jusqu'au communiqué du trafic du mois de novembre 2022. Il est rappelé que les redevances aéroportuaires applicables à ces différents faisceaux sont disponibles sur le site internet de la société.

Mars 2023 Premier trimestre 2023 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 France métropolitaine 12,4 % - 4,4 % 67,9 % 12,9 % + 10,5 % 73,7 % DROM/COM 5,1 % + 8,6 % 89,7 % 5,7 % + 13,8 % 97,0 % Espace Schengen 35,4 % + 23,7 % 91,1 % 34,0 % + 44,6 % 93,3 % Royaume-Uni et UE hors Schengen3 6,6 % + 35,7 % 87,5 % 6,5 % + 86,4 % 92,3 % Autre Europe 2,0 % + 28,8 % 58,6 % 2,1 % + 20,6 % 62,5 % Europe 44,0 % + 25,6 % 88,3 % 42,6 % + 48,2 % 90,9 % Afrique 13,5 % + 26,1 % 97,1 % 14,0 % + 57,8 % 103,1 % Amérique du Nord 11,0 % + 43,4 % 100,7 % 10,3 % + 60,4 % 101,5 % Amérique Latine 3,3 % + 8,3 % 81,6 % 3,5 % + 17,6 % 81,6 % Moyen-Orient 6,1 % + 24,5 % 93,2 % 6,1 % + 51,3 % 97,1 % Asie-Pacifique 4,6 % + 223,8 % 58,0 % 4,7 % + 261,0 % 59,0 % Autre International 38,5 % + 38,8 % 88,9 % 38,7 % + 63,6 % 91,3 % PARIS AEROPORT 100,0 % + 24,3 % 85,4 % 100,0 % 44,6 % 88,7 %





Mars 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Jan.-Mars 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Taux de corresp. 22,7 % - 0,1 pt - 1,1 pt 22,6 % - 1,6 pt - 2,1 pts Taux de remplissage 85,0 % + 7,8 pts - 2,1 pts 83,4 % + 11,5 pts - 0,9 pt

TRAFIC PASSAGERS PAR AÉROPORT





Mars 2023 Premier trimestre 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 5 113 075 + 30,9 % 84,9 % 14 310 930 + 49,7 % 86,9 % Paris-Orly 2 304 934 + 11,9 % 86,4 % 6 733 476 + 34,9 % 92,8 % Total Paris Aéroport 7 418 009 + 24,3 % 85,4 % 21 044 406 + 44,6 % 88,7 % Antalya 1 055 583 + 26,1 % 94,1 % 2 799 398 + 33,4 % 99,8 % Almaty 682 357 + 26,6 % 149,5 % 1 910 965 + 48,7 % 155,1 % Ankara 860 949 + 25,5 % 71,8 % 2 482 332 + 33,8 % 70,4 % Izmir 669 983 + 10,6 % 70,2 % 1 942 518 + 14,5 % 69,6 % Bodrum 99 112 + 22,7 % 96,9 % 265 714 + 20,4 % 92,5 % Gazipaşa 52 526 + 46,3 % 146,4 % 124 817 + 35,9 % 123,6 % Médine 860 260 + 53,5 % 111,8 % 2 494 835 + 104,2 % 120,5 % Tunisie 67 755 + 45,7 % 77,1 % 181 437 + 58,2 % 82,6 % Géorgie 290 676 + 39,8 % 86,7 % 790 071 + 37,4 % 92,4 % Macédoine du Nord 183 593 + 37,1 % 104,6 % 493 720 + 41,4 % 102,7 % Zagreb 264 740 + 34,9 % 113,6 % 694 956 + 43,2 % 114,8 % Total TAV Airports 5 087 534 + 29,5 % 93,0 % 14 180 763 + 41,9 % 94,7 % New Delhi 6 131 248 + 20,8 % 111,9 % 17 739 224 + 49,1 % 105,5 % Hyderabad 1 969 754 + 24,5 % 107,6 % 5 709 050 + 52,2 % 104,0 % Medan 601 834 + 53,6 % 91,7 % 1 821 859 + 62,0 % 89,5 % Goa 280 307 - - 664 160 - - Total GMR Airports4 8 983 143 + 23,4 % 109,2 % 25 934 293 + 50,6 % 103,9 % Santiago du Chili 1 932 511 + 34,4 % 89,1 % 5 949 877 + 28,8 % 85,1 % Amman 738 860 + 31,6 % 109,2 % 2 063 051 + 55,1 % 107,2 % Autres aéroports5 63 921 + 134,8 % 79,8 % 188 400 + 159,3 % 80,8 % GROUPE ADP4 24 223 978 + 26,2 % 95,6 % 69 360 790 + 45,1 % 95,2 %

MOUVEMENTS D'AVIONS PAR AÉROPORT





Mars 2023 Premier trimestre 2023 Mouvements Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Mouvements Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 34 666 + 17,8 % 87,4 % 98 591 + 26,8 % 88,0 % Paris-Orly 14 178 - 4,2 % 78,4 % 43 167 + 15,1 % 85,4 % Total Paris Aéroport 48 844 + 10,4 % 84,6 % 141 758 + 23,0 % 87,2 % Antalya 7 420 + 28,9 % 104,7 % 19 423 + 29,9 % 104,9 % Almaty 6 022 + 20,9 % 119,1 % 16 747 + 37,1 % 118,5 % Ankara 6 098 + 33,0 % 76,2 % 17 208 + 27,4 % 72,9 % Izmir 4 297 + 12,4 % 73,0 % 12 281 + 11,0 % 69,9 % Bodrum 672 + 20,2 % 98,2 % 1 801 + 12,5 % 92,1 % Gazipaşa 393 + 48,3 % 136,5 % 923 + 34,7 % 116,8 % Médine 5 569 + 30,7 % 107,8 % 15 726 + 55,5 % 108,8 % Tunisie 482 + 22,3 % 68,4 % 1 323 + 20,7 % 70,7 % Géorgie 2 774 + 12,3 % 82,0 % 7 620 + 14,0 % 83,0 % Macédoine du Nord 1 552 + 40,1 % 104,8 % 4 169 + 38,6 % 103,1 % Zagreb 3 528 + 9,2 % 105,1 % 9 690 + 12,1 % 105,0 % Total TAV Airports 38 807 + 23,5 % 94,4 % 106 911 + 27,9 % 92,7 % New Delhi 36 755 + 10,3 % 103,7 % 106 421 + 27,3 % 99,6 % Hyderabad 14 839 + 24,4 % 95,4 % 41 820 + 37,4 % 91,4 % Medan 4 740 + 39,3 % 88,7 % 14 589 + 45,0 % 93,2 % Goa 2 087 - - 4 841 - - Total GMR Airports4 58 421 + 15,8 % 100,0 % 167 671 + 31,2 % 96,8 % Santiago du Chili 12 124 + 19,3 % 88,7 % 36 671 + 14,6 % 84,5 % Amman 6 179 + 21,7 % 100,3 % 17 602 + 28,6 % 99,2 % Autres aéroports5 867 + 146,3 % 68,7 % 2 579 + 155,9 % 66,4 % GROUPE ADP4 165 242 + 16,6 % 92,6 % 473 192 + 26,7 % 91,6 %

CALENDRIER FINANCIER (sous réserve de modifications)

C hiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 : Mercredi 26 avril 2023, après bourse

: Mercredi 26 avril 2023, après bourse Assemblée Générale des actionnaires : Mardi 16 mai 2023

des actionnaires : Mardi 16 mai 2023 Prochaine publication de trafic : Trafic du mois d'avril 2023 - Mercredi 17 mai 2023, après bourse

Trafic du mois d'avril 2023 - Mercredi 17 mai 2023, après bourse Détachement du dividende 6 : Lundi 5 juin 2023

: Lundi 5 juin 2023 Mise en paiement du dividende 6 : Mercredi 7 juin 2023

: Mercredi 7 juin 2023 R ésultats financiers du premier semestre 2023 : Jeudi 27 juillet 2023, après bourse

: Jeudi 27 juillet 2023, après bourse Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2023 : Mercredi 25 octobre 2023, après bourse

Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr

Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupe-adp.com

1 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant, c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

2 Aéroports d'Amman, Santiago du Chili, Antananarivo et Nosy Be.

3 Le trafic avec la Croatie reste comptabilisé dans le faisceau UE hors Schengen jusqu'à mars 2023 inclus. Il sera comptabilisé au sein du faisceau Espace Schengen à partir d'avril 2023.

4 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

5 Aéroports d'Antananarivo et Nosy Be.

6 Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023 statuant sur les comptes 2022.

