Lannion, le 17 avril 2023– 17h45

LUMIBIRD REÇOIT L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ CHINOIS DE SON PHOTOCOAGULATEUR VITRA 2

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce aujourd’hui que sa division médicale, Lumibird Medical, a obtenu l’approbation de mise sur le marché en Chine de son laser de photo-coagulation Vitra 2 par l’Autorité de santé chinoise (NMPA).

Ce produit important de la gamme des laser de traitement des pathologies de la rétine (DMLA, rétinopathie diabétique) du groupe Lumibird Medical vient renforcer le positionnement de Lumibird sur le marché chinois avec le support de son partenaire de distribution Gaush.

Pour Jean-Marc Gendre, Directeur général de Lumibird Medical, « Cet enregistrement intervenant après une longue période d’étude du dossier aura un impact dès le 2e trimestre sur les ventes de Vitra 2 en Chine. Il ouvre la voie à d’autres autorisations de mise sur le marché chinois pour des produits phares de la gamme. Pour l’année 2023, la seule mise sur le marché du Vitra 2 devrait déjà nous permettre d’accroître nos ventes de 25%, par rapport à un chiffre d’affaires de 4,8 M€ en Chine en 2022. »

Après une période contrastée depuis 2021 sur le marché chinois (effet Covid, délais administratifs…) Lumibird Medical compte poursuivre l’implantation de ses produits en Chine auprès des hôpitaux avec des perspectives de croissance sur l’ensemble de ses gammes.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2023, le 24/04/2023, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

