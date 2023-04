ALK offentliggør foreløbige tal for første kvartal og bekræfter forventningerne til omsætning og indtjening i 2023

English Danish

ALK’s (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF) samlede resultat for første kvartal 2023 var stort set som forventet med 7 % organisk omsætningsvækst i lokale valutaer og stigning i driftsresultatet (EBIT). Det samlede salg af SCIT og SLIT-dråber oversteg forventningerne. Tabletsalget var lavere end ventet på grund af den midlertidige effekt af en stor bølge af luftvejsinfektioner, der begrænsede initieringen af nye patienter i dele af Europa, især i Tyskland og Norden.



Foreløbige finansielle højdepunkter i første kvartal 2023

Sammenligningstal for første kvartal 2022 er vist i parentes. Omsætningsvækst er angivet i lokale valutaer, med mindre andet er angivet.

Omsætningen steg 7 % i lokale valutaer til DKK 1.234 mio. (1.155) baseret på høj, encifret vækst i alle salgsregioner. Den etårige obligatoriske rabatforhøjelse på 5 procentpoint i Tyskland reducerede væksten med ca. 1 procentpoint.

Det samlede salg af SCIT og SLIT-dråber steg 13 % til DKK 510 mio. (449), mens salget af Øvrige produkter steg med 14 % til DKK 143 million (123).

Tabletsalget steg samlet med 1 % til DKK 581 million (583). Væksten i Europa var på 0 %, mens væksten i Nordamerika var på 23 %. Salget faldt som forventet med 4 % i Internationale markeder, hvilket skyldtes udsving i salget af tabletter til ALK’s japanske partner sammenlignet med sidste år.

Driftsresultatet (EBIT) steg som følge af salgsvækst, forbedret margin og effektiviseringer, som blev delvist opvejet af højere salgs- og markedsføringsomkostninger. EBIT udgjorde DKK 228 mio. (215), svarende til en EBIT-margin på 18 %.

Tabletsalget i første kvartal 2023

Salget i Europa var lavere end forventet. Det var mest udtalt i Tyskland og Norden, hvor ALK så en fortsat effekt af den store bølge af luftvejsinfektioner – som begrænsede kapaciteten i klinikker og skubbede allergipatienter til side – i kombination med en svag pollensæson i 2022. Samlet bidrog disse omstændigheder til en lidt lavere vækst i antallet af initieringer af nye patienter.

Salget i Nordamerika og Internationale markeder var som forventet.

Uændrede forventninger til omsætning og indtjening i 2023

Baseret på tabletsalget i første kvartal samt prognoser for resten af året, forventes tabletsalget nu at stige med 9-14 % (tidligere: op til 15 %), hvor den øvre ende af intervallet forudsætter et positivt resultat af igangværende prisdiskussioner for tabletter i Europa. Salget af SCIT og SLIT-dråber i 2023 forventes at overstige de oprindelige forventninger. På baggrund heraf bekræfter ALK forventningerne til omsætning og indtjening i 2023:

Omsætningen forventes stadig at stige organisk med 7-11 % i lokale valutaer.

EBIT-marginen forventes fortsat at stige som følge af salgsvækst, forbedret margin, effektiviseringer samt lavere forsknings- og udviklingsomkostninger, på trods af hårdere markedsvilkår. EBIT-marginen forventes stadig at udgøre 13-15 %, svarende til en stigning på 25-45 %.

ALK's adm. direktør Carsten Hellmann siger: “ ALK er fortsat på rette vej til at levere på forventningerne til omsætning og indtjening for hele året. Som kommunikeret i februar forventer vi kvartalsvise udsving i tabletsalget i 2023, hvilket afspejler udsving i produktleverancer til partnere og nogle midlertidige markedsforhold i Europa. I første kvartal oplevede vi dog en fortsat effekt af den store bølge af luftvejsinfektioner, som skubbede allergipatienter ud af klinikkerne og påvirkede initieringen af nye patienter. Vi er dog stadig overbeviste om, at denne effekt er midlertidig og ikke strukturel. ALK’s tabletportefølje er fortsat kernen i vores fremtidige vækstplaner, og vi har iværksat en række initiativer for at genoprette høje vækstrater for tabletter i Europa fra anden halvdel af 2023.”

ALK offentliggør den fulde kvartalsrapport for første kvartal 2023 den 9. maj 2023.

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.700 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

