Delta Drone - Les comptes 2022 traduisent la modification en profondeur de l’organisation de Delta Drone

Les comptes 2022 traduisent la modification en profondeur

de l’organisation de Delta Drone

Dardilly, le 17 avril 2023 à 19 heures

Confronté depuis le début du second semestre 2022 aux difficultés qui affectent les valeurs moyennes sur les marchés financiers, se traduisant pour Delta Drone par un effondrement de sa valeur boursière et de sa liquidité, le groupe a réagi en décidant d’un plan d’actions radical de nature à modifier en profondeur sa structure et son organisation, et par voie de conséquence, son modèle économique originel.

Sur les 4 branches qui constituaient le groupe jusqu’alors :

La branche Delta Drone International a été cédée en début d’année 2023

La branche Delta Drone Human Tech pourrait être cédée à court terme

La branche UDT fait l’objet d’un programme de cession progressif

La branche Delta Drone SA a fait l’objet d’une réorganisation drastique

Le détail du plan d’actions mis en œuvre est présenté ci-après, branche par branche.

Les cessions (et projets de cession) sont destinées principalement à apporter de la trésorerie au groupe, sans remettre en cause la qualité et l’histoire des relations nouées : même sorties du périmètre capitalistique du groupe, les entités cédées continueront d’être des partenaires d’affaires de premier ordre, notamment au niveau du développement commercial.

En outre, dans le cadre du plan d’actions visant à réduire les coûts de fonctionnement de Delta Drone, le Président Directeur Général, Christian Viguié, a décidé de renoncer lors de la prochaine Assemblée générale annuelle à ses fonctions de Directeur Général, et donc à la rémunération qui lui est associée. Il cessera à cette date d’exercer la moindre fonction opérationnelle au sein de l’entreprise. Cette décision nécessitera la mise en place d’une nouvelle gouvernance, notamment en identifiant un nouveau Directeur Général.

L’allègement de la seule branche conservée, Delta Drone SA, est destinée à redonner l’agilité nécessaire pour prospérer avec succès dans un marché des drones civils à usage professionnel encore largement à l’état de construction et de structuration.

Nouveaux atouts dont va disposer la nouvelle configuration de Delta Drone :

Un effectif réduit, composé de 14 salariés

Une trésorerie largement positive, progressivement accrue du fait du programme de cessions d’actifs issus du portefeuille UDT

Une concentration de son développement commercial sur les secteurs de la sécurité et de la logistique, grâce aux systèmes ISS Spotter , SpotterBot et CountBot

Un partenariat étroit avec le groupe chinois Sichuan AEE Technology, dont les enjeux sont l’industrialisation et la fiabilisation des systèmes existants Delta Drone et la distribution exclusive de la gamme de produits et solutions AEE en Europe et en Afrique. Pour mémoire, le groupe Sichuan AEE Technology est l’un des principaux groupes du secteur des drones en Chine, longtemps concentré sur son seul marché domestique avant d’initier il y a deux ans, une stratégie d’internationalisation

Les comptes de l’exercice 2022 ont été établis en cohérence avec le plan d’actions initié, notamment au niveau de la valeur des actifs incorporels dont la dépréciation à 100% a été systématique. En parallèle, les coûts non récurrents inhérents aux réorganisations (licenciements notamment) et fermetures de filiales ont également lourdement impactés le compte de résultat.

Il convient donc d’analyser ces comptes avec prudence, car ils reflètent surtout l’importance du plan d’actions mis en œuvre.

Synthèse des comptes consolidés de l’exercice 2022





(En milliers d'€uros) 31/12/2022 31/12/2021 % de variation 2022 / 2021 30/06/2022 IFRS IFRS IFRS IFRS CHIFFRE D'AFFAIRES 13 093 15 865 (17,5)% 8 530 Autres produits de l'activité (361) 1 420 (125,4)% (393) Achats et variation de stocks 4 685 7 164 (34,6)% 3 861 Charges de personnel 14 012 15 718 (10,9)% 8 694 Impôts et taxes 403 374 7,8% 204 Autres produits et charges de l'exploitation courante 200 160 25,0% 37 EBITDA (6 568) (6 131) 7,1% (4 658) Dotations nettes aux amortissements 1 965 2 066 (4,9)% 1 241 Dotations nettes aux provisions et dépréciations (155) 294 (152,7)% (241) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (8 378) (8 491) (1,3)% (5 658) Autres produits et charges opérationnelles (8 668) (1 023) 747,3% (773) RESULTAT OPERATIONNEL (17 046) (9 514) 79,2% (6 431) Produits de trésorerie et d'équivalents financiers (11) (7) 57,1% (1) Coût de l'endettement financier brut (222) (184) 20,7% (86) Coût de l'endettement financier net (233) (191) 22,0% (87) Autres produits et charges financières (596) 5 334 (111,2)% 1 267 RESULTAT AVANT IMPOT (17 875) (4 371) N/S (5 249) Charge d'impôt (161) (24) N/S (94) Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence (14) (28) (50,0)% (12) RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (18 050) (4 423) N/S (5 355)

Les comptes 2022 (disponibles en intégralité sur le site Internet www.deltadrone.com) reflètent l’impact du plan d’actions, qui a fortement impacté les 4 branches constituant le groupe (cf. communiqué de presse du 18 juillet 2022) :

1 – La branche Delta Drone International et ses filiales opérationnelles Rocketmine

L’un des volets importants du plan d’actions concerne la cession d’actifs, de manière à soutenir le niveau de trésorerie du groupe. C’est ainsi que fin décembre 2022, 16,77% du capital de Delta Drone International ont été vendus, cession suivie par le solde de la participation du groupe début janvier 2023, soit 41,37%. Ce désengagement total dans cette filiale australienne a permis en globalité de renforcer la trésorerie de Delta Drone de près de 1 M€, tout en ne remettant pas en cause les perspectives de collaboration commerciale future entre les entités : celles-ci devraient au contraire être facilitées, tant les règles régissant les rapports entre deux sociétés cotées ayant des liens capitalistiques sont complexes, notamment en Australie. Il faut noter que cette opération entraine la démission du Conseil d’administration des deux représentants de Delta Drone.

En termes de consolidation, Delta Drone International ainsi que l’ensemble de ses filiales sud-africaines, australiennes et ghanéenne, ont été traitées en « Actifs classés comme détenus en vue de la vente » (application de l’IFRS 5) dont les impacts sont les suivants :

Respectivement 10 758 K€ et 4 321 K€ à l’actif et au passif du bilan consolidé, et une contribution au résultat de la période de (5 641) K€.

Parallèlement, les écarts d’acquisition présentant une valeur nette respective de 320 K€ (Rocketmine South Africa) et 185 K€ (Rocketmine West Australia – ex. Arvista), ont été dépréciés à 100% au 31 décembre 2022.

Afin d’être complet au sujet de notre présence en Afrique, la décision a été prise de céder l’intégralité des parts détenues par Delta Drone dans le capital de Delta Drone Côte d’Ivoire, qui est sortie du périmètre de consolidation du groupe en avril 2022. Cette opération a été principalement motivée par la création avec le repreneur, le groupe Weesure, d’une relation commerciale basée sur les équipes de Weesure déjà fortement implantées sur la zone géographique de l’Afrique de l’Ouest et du Golfe de Guinée.

2 – La branche Delta Drone Human Tech et ses filiales opérationnelles ATM

La présence de cette activité de sécurité privée traditionnelle au sein du groupe a permis de nouer des relations extrêmement fortes entre les équipes et de créer de multiples exemples concrets d’utilisation combinés de moyens humains et d’outils technologiques. Le processus de dronification du secteur de la sécurité est donc désormais bien engagé, il devrait largement s’amplifier dans les mois et les années à venir.

Dans ce contexte, il est apparu qu’il n’était plus forcément nécessaire de conserver des liens capitalistiques entre Delta Drone et le pôle Delta Drone Human Tech, dans un environnement où la priorité est de maximiser sa position de trésorerie sans perturber les développements commerciaux et opérationnels.

En conséquence de cette analyse stratégique et en parfaite concertation avec les dirigeants historiques du pôle « sécurité privée », des discussions ont été entamées en vue d’une cession des intérêts détenus aujourd’hui par Delta Drone dans sa filiale.

Dans cette optique et par souci de prudence, une dépréciation de l’intégralité de l’écart d’acquisition relatif aux sociétés formant le sous-groupe Delta Drone Human Tech a été comptabilisée dans les comptes de l’exercice 2022 pour un montant de 2,5 M€.

3 – La branche UDT – United Drone Technology

UDT, filiale à 100% de Delta Drone, avait pour objet de constituer un écosystème pertinent dans le secteur des drones, en prenant des participations minoritaires dans des start-up à fort potentiel et avec lesquelles Delta Drone SA est en mesure de développer des synergies industrielles.

Le portefeuille d’UDT est aujourd’hui composé de cinq participations : trois sociétés françaises (Elistair, Donecle et DIODON Drone Technology), une société́ suisse (Aero41 SA) et une société́ israélienne (Sightec).

Le portefeuille UDT constitue à l’évidence une valeur d’actif très significative, dont la dernière estimation en juste valeur, établie en juin 2022, correspond à une évaluation cumulée de l’ordre de 9 M€.

Dans le cadre du plan d’actions mis en œuvre, la cession progressive de tout ou partie des participations constituant le portefeuille UDT a été décidée, sans précipitation toutefois afin de conserver toutes les chances d’obtenir le meilleur prix possible en fonction des opportunités. Un mandat a été signé à cet effet en début d’année avec la banque Linkers.

Le calendrier du plan d’actions prévoit qu’une première opération, portant sur un montant de 1 M€ de cession devrait être réalisée avant la fin du 1er semestre 2023.

4 – La branche Delta Drone SA et ses sociétés satellites en France

Pour rappel, la branche Delta Drone SA était constituée de la société-mère Delta Drone ainsi que de plusieurs filiales françaises jouant le rôle de sociétés support (Technidrone, Delta Drone Experts et Delta Drone Engineering). Elle est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions professionnelles dédiées à deux secteurs d’activité : la sécurité et la logistique.

Technidrone : les 9 salariés de l’entité ont été licenciés en septembre 2022 (pour un coût global de 229 K€) et l’intégralité de l’écart d’acquisition imputable à cette filiale (515 K€) a été déprécié à 100% dans les comptes de l’exercice 2022. La société est désormais mise en sommeil.

Delta Drone Engineering : après avoir été placée en sauvegarde par le Tribunal de commerce de Nantes le 31 août 2022, la société a finalement été mise en liquidation judiciaire le 1 er mars 2023. Ces opérations ont entrainé, soit du fait de démissions, soit par voie de licenciements, la suppression de 14 postes de salariés. L’intégralité de l’écart d’acquisition imputable à cette filiale (906 K€) a été déprécié à 100% dans les comptes de l’exercice 2022. De même, la valeur résiduelle des frais de recherche et de développement (actifs comptabilisés antérieurement à la prise de contrôle de la société par le groupe Delta Drone) a été entièrement dépréciée, soit 1 478 K€.

mars 2023. Ces opérations ont entrainé, soit du fait de démissions, soit par voie de licenciements, la suppression de 14 postes de salariés. L'intégralité de l'écart d'acquisition imputable à cette filiale (906 K€) a été déprécié à 100% dans les comptes de l'exercice 2022. De même, la valeur résiduelle des frais de recherche et de développement (actifs comptabilisés antérieurement à la prise de contrôle de la société par le groupe Delta Drone) a été entièrement dépréciée, soit 1 478 K€. Delta Drone SA et Delta Drone Experts : au cours de l'exercice, les deux sociétés ont vu leur effectif cumulé baisser de 13 salariés, dont 11 ayant fait l'objet de licenciements économiques pour un coût global d'environ 300 K€.





Il convient également de mentionner que la branche avait intégré, au cours de l’exercice 2022, la société belge Ab-Comtech, après la cession de ses systèmes Solidbot (« trailers » de surveillance) à Delta Drone. Dès lors, sans activité, ni personnel, les actionnaires d’Ab-Comtech ont décidé de procéder à une liquidation de la société, dans les conditions légales et réglementaires belges. En termes de consolidation, l’écart d’acquisition constaté dans les comptes 2022 a été déprécié à 100% de la valeur nette, soit un impact de 259 K€.

En synthèse, la branche Delta Drone SA, désormais composée de 2 entités actives (Delta Drone société-mère et Delta Drone Experts), ne devrait plus compter que 14 salariés à fin juin 2023, contre 50 salariés à fin 2021. Les coûts de réorganisation (essentiellement licenciements) ont représenté près de 600 K€, comptabilisés en charges sur l’exercice 2022. Enfin, la dépréciation intégrale d’actifs (écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles) pèse pour 2,9 M€ dans le compte de résultat 2022.



A propos de Delta Drone : Le groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.



L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0014009LP0

www.deltadrone.com



