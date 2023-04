English French

ERYTECH annonce l'approbation du transfert de sa cotation vers le Nasdaq Capital Market



Cambridge, MA (U.S.) et Lyon (France), 17 avril 2023 – ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des substances médicamenteuses thérapeutiques à l'intérieur des globules rouges, annonce aujourd'hui avoir reçu l'approbation de The Nasdaq Stock Market LLC (" Nasdaq ") en date du 12 avril 2023, pour transférer la cotation de ses American Depositary Shares représentant des actions ordinaires de la Société (" ADS ") du Nasdaq Global Select Market vers le Nasdaq Capital Market. Le transfert a pris effet à l'ouverture des marchés le 14 avril 2023.

Les ADS de la Société continuent à être négociés sous le symbole "ERYP" et la négociation de ses ADS ne sera pas affectée par ce transfert. Le Nasdaq Capital Market est un marché de négociation en continu qui fonctionne essentiellement de la même manière que le Nasdaq Global Select Market.

L'approbation était basée sur l’application par la Société de la réglementation relative à la valeur de marché des actions détenues par le public pour le maintien de la cotation et de toutes les autres exigences applicables pour la cotation initiale sur le marché des capitaux, à l'exception de l'exigence relative au prix de l'offre, de la notification écrite de la Société de son intention de remédier à l'insuffisance en effectuant un regroupement d'actions, si nécessaire, de son acceptation des conditions énoncées dans l'accord de cotation du Nasdaq et des informations complémentaires fournies dans sa demande.

Dans le cadre du transfert au Nasdaq Capital Market, le Nasdaq a accordé à la Société une période supplémentaire de 180 jours (soit jusqu'au 2 octobre 2023) pour se remettre en conformité avec l'exigence énoncée dans la règle de cotation du Nasdaq 5450(a)(1), selon laquelle le cours acheteur des ADS de la Société doit atteindre ou dépasser 1,00 $ par ADS pendant au moins dix jours ouvrables consécutifs. Si, à tout moment au cours de cette période supplémentaire, le cours acheteur de clôture du titre de la Société est d'au moins 1 $ par action pendant au moins 10 jours ouvrables consécutifs, le Nasdaq fournira une confirmation écrite de la conformité et cette procédure sera close.

À propos d'ERYTECH

ERYTECH est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants basés sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une technologie innovante permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un pipeline de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Le 15 février 2023, ERYTECH a annoncé son projet de rapprochement stratégique avec PHERECYDES pour créer un acteur mondial de la phagothérapie. Plus de détails sont disponibles dans le communiqué de presse.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Capital Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com





Informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations concernant les résultats cliniques et les plans de développement d'eryaspase, la stratégie commerciale et réglementaire et les performances futures anticipées d'ERYTECH et du marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, "croit", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "planifie", "cherche", "estime", "peut", "va" et "continue" et d'autres expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, sans limitation, les déclarations concernant les attentes d'ERYTECH quant aux effets du transfert de la cotation de ses ADS sur le Nasdaq Capital Market. Ces déclarations, prévisions et estimations sont basées sur diverses hypothèses et évaluations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables au moment où elles ont été faites, mais qui peuvent ou non s'avérer exactes. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle d'ERYTECH. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer matériellement différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des réalisations exprimées ou impliquées dans ces déclarations, prévisions et estimations. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, les éléments suivants : (1) la réaction du marché au transfert de la cotation des ADS d'Erytech au Nasdaq Capital Market ; (2) l'incapacité à maintenir la cotation des actions d'ERYTECH sur le marché Nasdaq Capital Market et le marché réglementé Euronext ; (3) les changements dans les lois ou réglementations applicables ; (4) la possibilité qu'ERYTECH soit négativement affectée par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; et (5) d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans les dépôts réglementaires d'ERYTECH. Une description plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques peut être trouvée dans les documents réglementaires déposés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), dans les documents et rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris dans le Document d'Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l'AMF le 28 mars 2023 et dans le Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 23 mars 2023, ainsi que dans les documents et rapports futurs de la Société. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. ERYTECH décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations pour refléter tout changement dans les attentes d'ERYTECH à cet égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

