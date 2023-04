Dorel est touchée par un incident lié à la sécurité des réseaux

English French

MONTRÉAL, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait récemment été touchée par un incident lié à la sécurité des réseaux, en conséquence duquel un tiers non autorisé avait obtenu l’accès à certains de ses systèmes.

Dès qu’elle a eu connaissance de cet incident le 29 mars 2023, Dorel a immédiatement mis en place des contre-mesures avec l’aide d’experts de premier plan du secteur et d’autres conseillers. Dorel a pris des mesures proactives afin d’assurer la sécurité de ses activités commerciales, notamment en mettant hors ligne certains systèmes et services. Bien que l’incident lié à la sécurité des réseaux ait perturbé temporairement certaines parties des activités commerciales de Dorel, ses systèmes sont maîtrisés et ses services sont opérationnels.

Dorel estime qu’en raison du moment où s’est produit l’incident de sécurité, les produits d’exploitation du premier trimestre de 2023 diminueront d’environ 12,0 M$ US à 15,0 M$ US. Dorel s’attend à ce que la majeure partie de cette baisse soit récupérée au cours du deuxième trimestre. L’incidence défavorable sur le bénéfice net pour le premier trimestre devrait s’établir entre 4,0 M$ US et 5,0 M$ US, ce qui comprend principalement la marge sur ces produits d’exploitation perdus.

Dorel publiera les résultats du premier trimestre de 2023 avant l’ouverture des marchés le lundi 15 mai 2023.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII. B, DII. A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains sont fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres sont importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,6 milliard de dollars US, compte environ 4 000 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant l’incident lié à la sécurité des réseaux dont il est question ci-dessus, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives à l’impact de l’environnement macro-économique, y compris la durée et l’ampleur de la pandémie de la COVID-19, la capacité à contrôler les résurgences et les nouveaux variants à travers le monde et les autres événements et conditions marco-économiques récents, y compris les pressions inflationnistes, les changements dans les dépenses des consommateurs, les fluctuations des taux de change et les augmentations des taux d’intérêt, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de Dorel, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, en quoi Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant l’incident lié à la sécurité des réseaux dont il est question ci-dessus, sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimées. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières générales, incluant les conditions résultant de l’environnement actuel de forte inflation;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison de l’environnement macro-économique;

les fluctuations des devises, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées à l’environnement macro-économique;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité civile du fait des produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique, comme la pandémie de la COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de Dorel et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de Dorel, incluant la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine;

un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect par Dorel de l’ensemble des modalités et conditions de sa facilité de crédit reposant sur l’actif, ainsi que les coûts des emprunts relatifs, tous des éléments qui pourraient subir les effets préjudiciables de l’environnement macro-économique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels, ainsi que toute possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de Dorel dans le futur;

l’absence de certitude que Dorel déclarera des dividendes dans le futur;

l’exposition accrue aux risques de cybersécurité découlant du travail à distance par les employés de la société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et produits actuels et futurs et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

l’atteinte potentielle à la réputation de la Société; et

l’effet du changement climatique sur la Société.



Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont énoncés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément intégrés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

PERSONNES-RESSOURCES :

Investissements Saint-Victor Inc.

Rick Leckner

514 245-9232

Les Industries Dorel Inc.

Jeffrey Schwartz

514 934-3034