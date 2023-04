LHV Groupi 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

AS LHV Group teenis käesoleva aasta I kvartalis 33,1 miljonit eurot puhaskasumit ehk 8,7 miljonit eurot enam kui eelmises kvartalis (+36%) ja 20,7 miljonit eurot enam kui aasta tagasi (+167%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli I kvartalis 30,4%.

AS LHV Pank teenis I kvartalis 37,3 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Varahaldus teenis I kvartalis 87 tuhat eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks kujunes I kvartalis 450 tuhat eurot ning LHV UK Limitedi puhaskahjumiks 2,5 miljonit eurot.

Grupp teenis 2023. aasta I kvartalis konsolideeritult 68,4 miljonit eurot tulusid ehk 21% rohkem kui eelmises kvartalis. Tuludest 55,1 miljonit eurot moodustasid neto intressitulud ning 11,9 miljonit eurot neto teenustasutulud. Konsolideerimisgrupi tegevuskulud moodustasid I kvartalis 30,6 miljonit eurot ehk 14% enam kui 2022. aasta IV kvartalis.

Märtsi lõpuks oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 6,09 miljardit eurot. Kvartaliga vähenes varade maht 45 miljoni euro võrra ehk 1%.

Grupi konsolideeritud hoiused vähenesid I kvartalis 34 miljoni euro võrra 4,87 miljardi euroni (-1%; -268 miljonit eurot 2022. aasta IV kvartalis). Hoiuste vähenemise põhjuseks on finantsvahendajate hoiuste vähenemine ligikaudu 98 miljoni euro võrra, samal ajal kui tavaklientide hoiused kasvasid 64 miljonit eurot.

Konsolideeritud laenuportfelli maht vähenes kvartaliga 59 miljoni euro võrra 3,15 miljardi euroni (-2%; +114 miljonit eurot 2022. aasta IV kvartalis). Ettevõtete laenud vähenesid 69 miljoni euro võrra ja jaelaenud suurenesid 10 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes I kvartaliga 119 miljoni euro võrra 1,45 miljardi euroni (+9%; +66 miljonit eurot 2022. aasta IV kvartalis).

Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus I kvartalis 9,1 miljoni makseni (+25% võrreldes 7,3 miljoni maksega 2022. aasta IV kvartalis)

Kasvanud intressitulud ning krediidiportfelli hea kvaliteet aitasid LHV Groupil kasumlikkuse eesmärki 11,9 miljoni euro võrra edestada. Finantsplaan püsib.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kv 2023 I kv 2022 3 kuud 2023 3 kuud 2022 Neto intressitulu 55 108 25 787 55 108 25 787 Neto teenustasutulu 11 877 10 346 11 877 10 346 Neto finantstulud 1 385 -1 314 1 385 -1 314 Muud tegevustulud 13 -35 13 -35 Tulud kokku 68 383 34 784 68 383 34 784 Personalikulu -15 667 -10 249 -15 667 -10 249 Kontorikulud -767 -522 -767 -522 IT kulud -3 226 -1 649 -3 226 -1 649 Turunduskulud -810 -957 -810 -957 Muud tegevuskulud -10 152 -5 487 -10 152 -5 487 Kulud kokku -30 622 -18 866 -30 622 -18 866 Ärikasum 37 761 15 919 37 761 15 919 Kasum enne allahindlusi 37 761 15 919 37 761 15 919 Laenude allahindlus 1 583 -735 1 583 -735 Tulumaksukulu -6 281 -2 801 -6 281 -2 801 Puhaskasum 33 063 12 383 33 063 12 383 Vähemusosaluse osa 409 503 409 503 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 32 654 11 880 32 654 11 880





Bilanss, tuhandetes eurodes märts.23 dets.22 märts.22 Raha ja raha ekvivalendid 2 574 177 2 482 288 3 247 918 Finantsvarad 297 012 373 584 475 843 Laenud klientidele 3 167 568 3 229 214 2 771 767 Laenude allahindlus -18 384 -20 642 -19 244 Nõuded klientide vastu 19 813 21 019 6 531 Muud varad 50 353 49 539 33 604 Varad kokku 6 090 540 6 135 002 6 516 418 Nõudmiseni hoiused 4 339 971 4 644 843 5 247 061 Tähtajalised hoiused 526 928 255 672 163 314 Saadud laenud 539 807 586 254 546 215 Võlgnevused klientidele 5 406 706 5 486 768 5 956 590 Muud kohustused 98 876 96 541 113 510 Allutatud laenud 131 070 130 843 110 374 Kohustused kokku 5 636 652 5 714 152 6 180 474 Omakapital 453 888 420 850 335 944 sh vähemusosaluse osa 7 009 7 908 6 787 Kohustused ja omakapital kokku 6 090 540 6 135 002 6 516 418

LHV jaoks iseloomustas 2023. aasta algust intressitulude kasv, kuid ka tuntav ärevus majanduses. Kuigi laenude ja hoiuste koondmaht püsis eelmise kvartaliga sarnasel tasemel, prognoosib ettevõte edasiseks kasvu jätkumist. Kvartali jooksul alustas LHV UK Limited Ühendkuningriigis laenude väljastamist.



LHV Panga klientide arv kasvas kolme kuuga 13 100 võrra (+3%). Aastaga on pangaklientide arv suurenenud enam kui 53 000 kliendi võrra (+16%). Kasvamas on ka klientide aktiivsus. Kuigi aastaalguse madalseisu järel on märgata uuesti laenunõudluses tugevnemist, tähendas kahe suurema laenu tagasimaksmine koondportfelli kahanemist. Laenuportfelli kvaliteet on hea, maksetähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt madal, kuid täheldatav on võlgnevuste vähene kasv väikelaenude puhul.

Kvartali jooksul kasvas klientide huvi tähtajalise hoiustamise vastu. Sellele aitasid kaasa intressikeskkonna muutuste taustal mitmel korral kergitatud hoiuste intressid.

Aasta alguses liitus pangaga uus investeerimispanganduse meeskond. Lisandumas on endiselt investeerivaid jaekliente – populaarse Kasvukonto omanike arv ületas jaanuaris 50 000 piiri.

Kvartali jooksul läbiviidud uuringud näitavad LHV teeninduse ja pakutava kliendikogemuse kõrget taset. Uuringufirma Dive tunnistas LHV pangandussektori teeninduse uuringus parima teenindusega pangaks Eestis. Kantar Emori ja Rait Faktum Ariko ettevõtete soovitusindeksi uuringutes saavutas LHV pankade arvestuses parima tulemuse. Ühtlasi kuulutati LHV Pank veebruaris ärisektori unistuste tööandjaks ja märtsi Top Tööandjaks CV-Online poolt. Nii LHV Tartu kui ka Pärnu kontorile omistati märtsis Euroopa Rohelise Kontori tunnistus.

Ühendkuningriigis alustas LHV UK Limited laenude väljastamist ning on tegemas ettevalmistusi äri üleviimiseks loodavasse panka. Tänaseks on poolsada töötajat liikunud AS LHV Pangast Ühendkuningriigi tütarettevõttesse. Alates märtsis alustati ka finantsvahendajate äri tulude jagamist LHV UK Limitediga.

LHV Varahalduse jaoks oli 2023. aasta I kvartal aktsiaturgude volatiilsuse taustal tulemuslik. Hallatavate II pensionisamba fondide mahtu kasvatas lisaks tootlusele vahepeal riigi poolt peatatud II samba maksete kompenseerimine koos keskmise tootlusega jaanuaris. Suurimate aktiivselt juhitud LHV pensionifondide M, L ja XL tootluseks kujunes kvartalis vastavalt 1,5%, 2,0% ja 2,3%. Pensionifondide Indeks ja Roheline osakute väärtused tõusid kvartaliga 4,3% ja 5,0%. Varahalduse kasumlikkust mõjutas I kvartalil dividendimaksega kaasnenud tulumaksukulu 0,5 miljonit eurot.

LHV Kindlustus jätkas ärimahtude ja efektiivsuse kasvatamist kõikide tooteliinide lõikes. Teenitud preemiad kasvasid I kvartalis 17% ja edestavad finantsplaani. Kvartali lõpu seisuga omasid kliendid 220 tuhat kehtivat kindlustuslepingut. Kvartaliga sõlmiti 13 800 uut kindlustuslepingut ja käsitleti 3735 kahjujuhtumit. Klientide rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel tasemel.

Märtsis toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustas Group eelmise majandusaasta eest omanikutulu maksmise. Dividendid 4 senti aktsia kohta maksti aktsionäridele välja 12. aprillil. LHV Groupi kapitaliseeritus on ajaloo kõrgeimal 22,2% tasemel. Investorsuhtluse suurepärasest tasemest annab tunnistus parimate investorsuhete auhinna omistamine LHV Groupile Nasdaq Baltic börside poolt.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"Kiiresti muutuv ärikeskkond eeldab pankadelt kohanemist. Tulude kasvule vastukaaluks tuleb silmas pidada peamiste riskide muutusi ning nende head juhtimist. LHV jaoks oli tegemist tugeva kvartaliga. Intressimäärade kasv koos kvaliteetse laenuportfelliga viis LHV Groupi kapitaliseerituse ajaloo kõrgeimale tasemele. Esimese kvartali laenumahtude langus oli tingitud eelmise aasta lõpu konservatiivsest vaatest majandusele ning kapitalile. Kapitaliseerituse kasvu toel ootame edasiselt laenumahtude kasvu nii Eestis kui Ühendkuningriigis. Oleme ootamas ka Ühendkuningriigi järelevalvelt otsust pangalitsentsi osas, vahepealsed pankade kasvanud riskidega seotud maailma uudised tähendasid meile lisaküsimustele vastamist ning täiendavat ajakulu."

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartali tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 18. aprillil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_z5PkhBZFSAyNbH3r2KndbA.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 920 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 391 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 5020786

E-post: priit.rum@lhv.ee

