Rush Factory Oyj - Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023

Rush Factoryn ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 0,304 miljoonaa euroa (2022: 0,355 miljoonaa euroa). Lipunmyynti ensimmäisen kvartaalin aikana oli yhteensä 1,492 miljoonaa euroa (2022: 1,607) ja ennakkomyynti loppuvuodelle on 2,013 miljoonaa euroa. Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto koostuu viime vuoden tapaan Marseillen ja Pariisin tapahtumista. Kaudella 2023 järjestetään yhteensä 26 Color Obstacle Rush -tapahtumaa kun viime vuonna niitä järjestettiin 36.





Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“Kokonaislipunmyynti on pysynyt hyvin lähellä viime vuoden tasoa johon voidaan olla ihan tyytyväisiä ottaen huomioon sen, että kalenterissa on 10 tapahtumaa vähemmän kuin viime vuonna. Halusimme keskittyä ns. varmoihin tapahtumiin tänä vuonna, ilman suurempia riskejä. Tammikuu sujui pitkälti suunnitelmien mukaan ja samoin sen jälkeiset hintaporraskampanjat. Olemmekin jo tässä vaiheessa kautta ohittaneet viime vuoden keskimääräisen tapahtumamyynnin tämän vuoden keskiarvon ollessa 0,089 miljoonaa euroa (2022 koko vuoden keskiarvo: 0,081 miljoonaa euroa). Lisäksi teemme tänä vuonna toisella kalustolla täyden kiertueen 21 kaupungilla, mutta toisella vain viisi tapahtumaa. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös jälkimmäisen kiertueen valmistelukustannuksiin alentamalla niitä.

Maiden välillä on joka vuosi eroja, yhtenä vuonna joku maa myy hyvin ja seuraavana joku toinen maa saattaakin myydä paremmin. Selkeää syytä ilmiölle ei varsinaisesti pysty datan avulla löytämään. Tänä vuonna parhaan maan titteliä kantaa Saksa, jossa järjestämme kahdeksan tapahtumaa ja joista osa vasta syksyllä jolloin myyntiaikaakin on vielä hyvin jäljellä. Yksi merkittävä asia lähivuosina on ollut markkinoinnin kustannus, joka onneksi on päivä päivältä mennyt parempaan suuntaan. Ero viime vuoden tapahtumakohtaisen markkinoinnin (eli myynnin) kustannuksen keskiarvon ja tämän vuoden keskiarvon välillä on merkittävä.

Takana on nyt neljä tapahtumaa, kaksi Ranskassa ja kaksi Saksassa (Saksan tapahtumat huhtikuun puolella). Olemme tehneet hienoisia muutoksia Color Obstacle Rush -konseptiin mahdollistaen asiakkaiden viipymisen pidempään tapahtumassa ja kokemukset tähän asti ovat rohkaisevia. Suurempien muutosten läpivieminen saattaa vaatia joidenkin tapahtumapaikkojen vaihtoa joka ei luonnollisesti onnistu hetkessä. Kokeilemme siis tänä vuonna erilaisia muutoksia konseptin ns. festivaaliosuuteen jotta voimme maksimoida asiakkaan viihtymisen, sekä paikanpäällä käyttämän rahamäärän tapahtumassa. Testien onnistuessa odotukset tällekin konseptille ovat hyvin mielenkiintoisia tulevina vuosina.”





