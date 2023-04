KBC Groep: KBC maakt de impact van IFRS 17 op de resultatenrekening bekend met aangepaste vergelijkende resultaten, belangrijke ratio's en verwachtingen op korte en lange termijn.

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, 18 april 2023 (8 uur CEST)

KBC maakt de impact van IFRS 17 op de resultatenrekening bekend met aangepaste vergelijkende resultaten, belangrijke ratio's en verwachtingen op korte en lange termijn.

De nieuwe boekhoudregels voor de opname, waardering en presentatie van verzekeringscontracten (IFRS 17) zijn verplicht voor de verslagperiode die op 1 januari 2023 begint, met vereisten voor vergelijkbare cijfers voor 2022. IFRS 17 heeft geen impact op de common equity ratio van KBC Groep, het dividendbeleid of de Solvency II-ratio van KBC Verzekeringen. Aangezien KBC Groep een geïntegreerde bank-verzekeraar is, verandert de resultatenrekening wèl wezenlijk.

Als gevolg van de toepassing van IFRS 17 is de resultatenrekening van KBC Groep, als geïntegreerde bank-verzekeraar, bijgewerkt om de nieuwe posten ingevoerd door IFRS 17 op te nemen (bv. verzekeringsopbrengsten, verzekeringsfinancieringsbaten en -lasten en lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten). Andere posten van de resultatenrekening die verband hielden met IFRS 4 zijn uitgesloten of anders voorgesteld. Voor een meer gedetailleerd overzicht inclusief aangepaste winst-en-verliescijfers voor het boekjaar 2022 met een uitgebreide reconciliatie per kwartaal, evenals de impact op een aantal belangrijke ratio's, verwijzen we naar de bijgevoegde presentatie, die ook op onze website www.kbc.com werd gepubliceerd.

Als gevolg van de nieuwe resultatenrekening zijn ook de verwachtingen op korte en lange termijn vertaald van IFRS 4 naar IFRS 17, wat leidt tot de volgende aanpassingen:

Totale opbrengsten voor boekjaar 2023 : 11,15 miljard euro volgens IFRS 17 (tegenover 9,4 miljard euro volgens IFRS 4, voornamelijk als gevolg van presentatiewijzigingen in de totale opbrengsten volgens IFRS 17)

: 11,15 miljard euro volgens IFRS 17 (tegenover 9,4 miljard euro volgens IFRS 4, voornamelijk als gevolg van presentatiewijzigingen in de totale opbrengsten volgens IFRS 17) Totale operationele uitgaven exclusief bank- en verzekeringstaksen, plus verzekeringsprovisies voor boekjaar 2023: 4,75 miljard euro (tegenover 4,4 miljard euro volgens IFRS 4, een stijging die uitsluitend het gevolg is van het feit dat de verzekeringsprovisies (onderdeel van de lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten) onder IFRS 17 aan de doelstelling worden toegevoegd)

4,75 miljard euro (tegenover 4,4 miljard euro volgens IFRS 4, een stijging die uitsluitend het gevolg is van het feit dat de verzekeringsprovisies (onderdeel van de lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten) onder IFRS 17 aan de doelstelling worden toegevoegd) CAGR totale opbrengsten (tussen 2022 en 2025) : ca. 7,3% (tegenover ca. 6,6% volgens IFRS 41, voornamelijk als gevolg van presentatiewijzigingen in de totale opbrengsten volgens IFRS 17)

: ca. 7,3% (tegenover ca. 6,6% volgens IFRS 41, voornamelijk als gevolg van presentatiewijzigingen in de totale opbrengsten volgens IFRS 17) CAGR totale operationele uitgaven exclusief bank- en verzekeringstaksen, plus verzekeringsprovisies (tussen 2022 en 2025): ca. 2,3% (tegenover ca. 1,8% volgens IFRS 4, een stijging die uitsluitend het gevolg is van het feit dat de verzekeringsprovisies (onderdeel van de lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten) onder IFRS 17 aan de doelstelling worden toegevoegd).

IFRS 17 heeft geen gevolgen voor de andere verwachtingen op korte en lange termijn (nettorente-inkomsten, kredietkostenratio, gecombineerde ratio, enz.).

Meer details over de impact van IFRS 17 voor KBC Groep vindt u in de presentatie bij dit persbericht en op www.kbc.com .

