AB „Ignitis grupė“ priėmė galutinį investavimo sprendimą dėl 110 MW Kruonio HAE plėtros projekto

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad Grupės valdyba priėmė galutinį investavimo sprendimą dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – Kruonio HAE) 110 MW 5-o agregato projekto ir pritarė sutarties (toliau – Sutartis) su rangos konkursą laimėjusiu įmonių konsorciumu, kurį sudaro „Voith Hydro GmbH and Co. KG“ (St. Pölten, Austrija) ir „Voith Hydro GmbH and Co KG“ (Heidenheim, Vokietija), sudarymui. Taip pat buvo pritarta sutarties su „Fichtner GmbH & Co. KG“ dėl FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sudarymui.

Įrenginys, dėl kurio įrengimo sudaroma sutartis, nuo anksčiau planuoto įsigyti agregato skirsis tuo, kad generatoriaus režime galės dirbti platesniame diapazone, pradedant ne nuo planuotų 44 MW, bet nuo 0 MW, o siurblio režime vietoje planuotos apatinės 77 MW ribos, galės veikti nuo 59 MW. Platesnės naujojo agregato galimybių ribos yra ypač aktualios sparčios energetikos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros kontekste, kai didėja elektrinės teikiamų balansavimo paslaugų poreikis. Toks platesnio techninių parametrų diapazono Kruonio HAE 5 agregatas reikšmingai prisidės prie regiono energetinės nepriklausomybės, padės užtikrinti energetikos sistemos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) plėtrą bei sklandžią energetikos sistemos veiklą. Įsigyjamo agregato maksimali galia, kaip ir planuota, sieks 110 MW.

Atnaujinus verslo planą planuojamos investicijos į visas su projektu susijusias veiklas sieks apie 150 mln. Eur.

Kruonio HAE 5 agregato projekto nuosavybės grąža atitiks Grupės siektinos grąžos rėžį tokio tipo projektams, t.y. aukštą vienaženklį – žemą dviženklį skaičių.

Įrengus 5-ąjį 110 MW galios agregatą Kruonio HAE galia išaugs iki 1 010 MW (nuo 900 MW, 4 agregatų po 225 MW). Planuojama Kruonio HAE 5 projekto užbaigimo data – 2026 m. pabaiga.

Pažymėtina, kad Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija atliko rangos konkursą laimėjusio įmonių konsorciumo patikrą ir pateikė išvadą, kad konsorciumas ir planuojamas sandoris atitinka nacionalinio saugumo interesus. Sutartis planuojama pasirašyti artimiausiu metu. Apie sutarčių pasirašymą Grupė atskiro esminio pranešimo neskelbs.