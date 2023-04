English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 18.4.2023 klo 9.15 (CEST)

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Savosolar Oyj:n (”Savosolar”) hallitus ja toimitusjohtaja Jari Varjotie ovat sopineet, että Varjotie jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävän 11.5.2023. Yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Savosolarin nykyisen hallituksen puheenjohtajan ja strategiajohtajan Kirsi Suopellon kyseisestä päivästä alkaen.

Savosolarin hallitus kiittää Jari Varjotietä toimitusjohtajan tehtävän pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta hoitamisesta sekä yhtiön luotsaamisesta uuteen rakenteeseen, joka tuo mukanaan merkittäviä mahdollisuuksia kasvulle ja omistaja-arvon nousulle.

”Olen toiminut 12 vuotta Savosolarin toimitusjohtajana. Se on pitkä aika. Yhdistyminen Meriaura Oy:n kanssa marraskuussa 2022 toi yhtiön välietappiin, josta se jatkaa vahvempana eteenpäin, ja nyt on osaltani sopiva hetki siirtää toimitusjohtajan vastuu eteenpäin”, sanoo Varjotie.

Uudella toimitusjohtajalla, OTM, MBA Kirsi Suopellolla on pitkä finanssialan työkokemus. Hän tuntee hyvin Savosolarin molemmat liiketoiminnat, Merilogistiikan ja Uusiutuvan Energian, koska oli valmistelemassa yhtiöiden yhdistymistä ja on toiminut uudessa kokonaisuudessa alusta lähtien.

Savosolar Oyj:n pääomistajan Meriaura Invest Oy:n (ent. VG-Shipping Oy) hallituksen puheenjohtajan Jussi Mälkiän mukaan ”Kirsi Suopelto on työskennellyt viime vuosina tiiviisti Meriauran parissa ja yhdistymisen jälkeen Savosolarin päivittäisessä toiminnassa. Hänellä on näin ollen hyvä näkemys yhtiön kokonaistilanteesta ja koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta erinomaiset edellytykset kehittää kokonaisuutta edelleen vihreän siirtymän edelläkävijyydessä.”

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 18.4.2023 klo 9.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

