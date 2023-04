TrueCommerce lancerer et nyt ERP-partnerprogram

English Danish

KØBENHAVN, Danmark og PITTSBURGH, April 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, der er en førende global leverandør af forsyningskæde- og handelspartnerkonnektivitet, integration og omnikanalsløsninger, har i dag annonceret lanceringen af deres nye partnerprogram, TrueCommerce xChange. Dette program giver ERP-forhandlere flere fordele ved deres affiliering med TrueCommerce's EDI-løsninger (elektronisk dataudveksling). Sammen kan de tilbyde virksomheder problemfri integration med de bedste ERP-systemer og strømlinet datatransmission med forretningspartnere via EDI.

"Succes med EDI og ERP går hånd i hånd," siger Jacques Vigneault, SVP, global channels, TrueCommerce. "Integration af EDI-til-ERP giver mere end blot effektive forretningsprocesser — det åbner også muligheder for nye partnerskaber i forsyningskæden og gør virksomhederne mere konkurrencedygtige. For at maksimere disse effektiviseringer har virksomheder brug for EDI-løsninger, der er nøje integreret med deres ERP og kan skaleres for at understøtte deres vækst. Det er på dette område, at vores samarbejde med ERP-forhandlere kan være en hjælp."

"TrueCommerce's EDI-løsninger og globale forsyningskædenetværk muliggør et integrations- og automatiseringsniveau, der resulterer i "zero-touch-bestillinger" og problemfri tilslutningsmuligheder til markedspladser og handelspartnere for at forbedre den operationelle ydeevne. Som en pålidelig partner udnytter TrueCommerce sin fuldt administrerede servicemodel til at håndtere projektplanlægning, implementering og daglig EDI-drift for sine kunder. En stab af interne eksperter yder fleksibel support og eliminerer byrden med testning, vedligeholdelse og løbende overholdelse.

"Partnerskabet med TrueCommerce har givet vores kunder fordelene ved en problemfri integration mellem EDI og ERP", siger Scott Jackson, direktør for Alta Vista Technology. "De har opnået betydelige forbedringer i den operationelle effektivitet og nøjagtighed, siden de implementerede TrueCommerce's EDI-løsninger. Med lanceringen af TrueCommerce xChange partnerprogrammet ser vi frem til at udvide vores partnerskab og hjælpe flere virksomheder med at opnå succes med EDI."

TrueCommerce xChange tilbyder vores partnere adgang til uddannelse i løsninger, dedikerede salgsressourcer, samarbejdsmuligheder og andre kanaler til at støtte væksten i deres virksomheder og kundekreds. Deres fokus på at forenkle EDI-implementering hjælper vores partneres kunder med at reducere kompleksiteten i forsyningskæden, forbedre ydeevnen og få ro i sindet. ERP-partnere kan udnytte TrueCommerce's EDI-løsninger og integrationer til at give kunderne et hurtigere afkast af deres investeringer i ERP.

"Det glæder os at kunne annoncere lanceringen af TrueCommerce xChange," understreger Vigneault. "Vi forstår de udfordringer, som virksomheder står over for i forbindelse med krav til og integration af EDI, og vores nye partnerprogram tilbyder udvidede ressourcer, som er til gavn for både vores partnere og deres kunder, hvilket fører til gensidigt fordelagtige resultater."

For yderligere oplysninger om, hvordan man bliver en TrueCommerce-forhandlerpartner eller for at læse mere om programmet, kan du besøge TrueCommerce xChange.

Kontakt til TrueCommerce

• LinkedIn

Om TrueCommerce

Hos TrueCommerce giver vi virksomheder mulighed for at forbedre deres præstationer af deres forsyningskæde og skabe bedre forretningsresultater. Gennem en enkelt forbindelse til vores højtydende globale forsyningskædenetværk får virksomheder mere end blot EDI, de får adgang til et fuldt integreret netværk, der forbinder deres kunder, leverandører, logistikpartnere og interne systemer. Vores cloud-baserede, fuldt administrerede serviceplatform hjælper virksomheder med at opnå ende-til-ende styring af forsyningskæden, strømlinet levering og forenklet drift. Med over 25 års ekspertise og et pålideligt partnerskab hjælper TrueCommerce virksomheder med at realisere deres sande forsyningskædepotentiale i dag og i fremtiden. Det er derfor, at tusindvis af virksomheder stoler på os, alt fra små og mellemstore virksomheder til de globale Fortune 100-virksomheder på tværs af forskellige brancher. For at læse mere, besøg TrueCommerce.

TrueCommerce er et registreret varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Et billede, der ledsager denne meddelelse, findes på: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3be36305-6215-4351-9947-eca654d4faa4