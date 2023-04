Kalaranna Kvartali järgmine ehitusetapp on alanud

English Estonian

Tallinna vanalinna piiril oleva Kalaranna Kvartali esimesed 8 maja on valminud ning nüüdseks on alanud ehitustööd ka Kalaranna Kvartali järgneva ehitusetapi raames valmivate 4 maja osas.

Kalaranna tn 8 asuvale kinnistule valmib käimasoleva ehitusetapi käigus veel 4 maja, kus on kokku 146 eluruumi ja 4 äripinda.

Mitmekülgne ja arhitektuuriliselt linnaruumi rikastav Kalaranna Kvartal on olnud kahtlemata üks oodatuimaid linnakvartaleid, mis esmakordselt avas südalinnas dialoogi mere ja linna vahel. Mereäärsest linnakvartalist on kujunenud juba tänaseks tänu oma asukohale lõimpunkt nii elanikele kui külastajatele ning seda näitab jätkuvalt kõrge huvi nii kvartali kodude kui äripindade vastu. Tänaseks on müüdud või broneeritud 26 korteriomandit ehk 20% müüdavast pindadest, mis käimasoleva ehitusetapiga valmivad.

Ligi dekaadi jagu küpsenud Kalaranna Kvartal on sündinud koostöös arhitektidega Mihkel Tüür ja Ott Kadarik (Kadarik Tüür Arhitektid) ning maastikuarhitektideks on Maarja Tüür ning Kerttu Kõll (Sfäär Planeeringud). Kodude sisearhitektiks on Galina Burnakova.

Kalaranna Kvartali ligi 39 000 m2 suurune ala oli juba algselt planeeritud ehitada mitmes etapis. Kokku ehitatakse 12 äripindadega kortermaja, mille brutopind on kokku ligi 38 300 m2. Majad on nelja- ja viiekorruselised. Fassaadiviimistlus on erineva tooni ja struktuuriga - kasutatakse looduskivi, puitu, alumiinium-komposiitplaati ning tellist. Esimese ehitusetapiga arendati välja orienteeruvalt 31 500 m2 suurune maa-ala, millel on 8 maja brutopinnaga ligi 25 600 m2 ning maa-alune parkla 385 parkimiskohaga. Järgneva ehk käimasoleva ehitusetapi lõpuks arendatakse välja orienteeruvalt 7 500 m2 suurune maa-ala, millel on 4 maja brutopinnaga ligi 12 700 m2 ning maa-alune parkla ligi 60 parkimiskohaga.

