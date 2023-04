Sodexo Canada nommé l’un des employeurs les plus écolos du Canada pour son engagement continu en durabilité

English French

MONTRÉAL, 18 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la troisième année de suite, Sodexo a été nommée l’un des employeurs les plus écolos du Canada pour 2023 par Mediacorp Canada. Le développement et l’entretien d’une culture de durabilité dans l’ensemble de l’organisation sont un effort concerté.

La stratégie de développement durable de Sodexo Canada repose sur quatre piliers qui s’alignent sur la feuille de route Un meilleur avenir 2025 de l’entreprise : la prévention du gaspillage alimentaire, la prévention du gaspillage matériel, la promotion des repas à base de plantes et l’approvisionnement responsable.

« Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec nos partenaires et nos clients pour créer des solutions novatrices susceptibles d’avoir un impact positif sur l’environnement tout en soutenant les objectifs opérationnels de nos clients », déclare Normand St-Gelais, directeur de la responsabilité d’entreprise, Sodexo Canada. « Le fait d’être nommé l’un des employeurs les plus écolos du Canada confirme que nous sommes sur la bonne voie et nous encourage à poursuivre notre cheminement vers un meilleur avenir ».



Voici quelques-unes des nombreuses initiatives qui font de Sodexo l’un des employeurs les plus écolos du Canada :

S’engager à réduire ses déchets alimentaires de 50 % au niveau mondial d’ici 2025 en mettant en œuvre des programmes novateurs tels que Wastewatch propulsé par Leanpath.





Depuis avril 2021, la mise en œuvre d’initiatives à l’échelle de l’entreprise pour éliminer progressivement les plastiques à usage unique, conformément aux exigences des interdictions nationales et spécifiques à chaque ville. Lancés en 2019, les engagements initiaux de Sodexo ont pavé la voie à la mise en œuvre de stratégies d’emballages réutilisables et durables.





Partenariat avec la Humane Society International (HSI) Canada pour encourager les repas à base de plantes avec des partenaires à travers le Canada, y compris la formation à base de plantes pour les professionnels culinaires de Sodexo. En 2023, 72 professionnels de la cuisine ont suivi le programme de certification Forward Food et se sont engagés à augmenter immédiatement de 20 % la proportion d’aliments à base de plantes dans leur menu.





Donner la priorité à l’approvisionnement local, responsable et diversifié à travers le Canada, ainsi qu’à la culture d’aliments sur place avec des partenaires tels que Zipgrow et MicroHabitat. Sodexo Canada a également mis au point un outil de cartographie interactif qui présente numériquement l’empreinte de l’entreprise en matière d’approvisionnement et d’achat locaux, fournissant aux parties prenantes de l’entreprise des détails sur la chaîne d’approvisionnement actuelle et des mesures de traçabilité pour les clients.

Pour en savoir plus sur les valeurs, les pratiques et les partenariats de Sodexo Canada en matière de développement durable, consultez la page Web sur le développement durable.

À propos de Sodexo Canada

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l’un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L’entreprise est fière d’avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d’un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40, ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés :

7 000 employés

Récipiendaire du Canada’s Greenest Employer Awards 2022

Récipiendaire du Canada’s Diversity & Inclusion Employer Awards 2021

1 million de consommateurs servis chaque jour

Contact :

Stéphanie Aubin

+1 514-402-1839

Stephanie.Aubin@sodexo.com