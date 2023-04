2000 ingénieurs pour ASTEK en 2023 :

et un nouveau service « People and culture » pour favoriser la fidélité et l’épanouissement des jeunes talents

Paris, le 18 avril 2023

ASTEK, acteur mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, prévoit de recruter 2000 ingénieurs afin d’accompagner la forte croissance de l’entreprise.

Le Groupe a inscrit depuis plusieurs années le recrutement, la formation et la montée en compétence de ses talents au cœur de sa stratégie de développement. Avec 60% des collaborateurs recrutés possédant 1 à 2 ans d’expérience, le Groupe témoigne de son engagement vis-à-vis des jeunes, destinés à accompagner la transformation numérique d’ampleur des entreprises en France.

ASTEK investit sur la formation des jeunes en proposant des programmes aux étudiants afin de leur permettre de se développer au sein du Groupe en parallèle de leurs études. La pépinière de la Digital Factory s’adresse ainsi aux étudiants en dernière année d’école d’ingénieurs et leur propose de développer leurs compétences autour du cloud et de la cybersécurité tandis que l’Innovation Lab est orienté sur la recherche et l’innovation, pour réaliser des projets concrets qui seront ensuite proposés aux clients ou intégrés à des missions. Pour accompagner la vague toujours croissante de besoins en numérique ASTEK envisage en particulier l’ouverture d’un nouveau programme dédié aux étudiants et axé sur la conception et de développement de logiciels : « Hello World »

ASTEK valorise la montée en compétence de ses salariés à travers son offre de formations externes et internes, permettant à chacun d’évoluer et de s’accomplir tout au long de son parcours au sein de l’entreprise. En 2022, un tiers de collaborateurs a pu bénéficier d’une formation.

« Aujourd’hui, notre enjeu quotidien est de recruter et de fidéliser des jeunes que nous sommes capables de satisfaire, de former et de faire évoluer. C’est une véritable culture d’entreprise qui doit nous permettre de répondre à la fois aux énormes besoins des entreprises dans le numérique, la cybersécurité, le cloud, l’IA etc mais aussi aux aspirations plus exigeantes des jeunes talents que nous visons. » déclare Sabine Vikelas – Directeur du Développement du Groupe Astek

Un nouveau service pour maintenir le lien et s’assurer du bien être des talents

ASTEK intensifie sa politique de Ressources Humaines « CARE » : en complément des équipes RH en charge d’accompagner les collaborateurs dans leur parcours professionnel et leur évolution, une équipe People & Culture vient d’être mise en place avec le recrutement de Happiness Officers, dans toute la France, entièrement dédiés à l’animation et à l’accompagnement de proximité des collaborateurs.

Le nouveau service de « People & culture » opérationnelle depuis avril 2023 et dirigé par Marie-Charlotte Leprince, Chief Happiness Officer, a donc vocation créer du lien et favoriser le bien être des collaborateurs, des éléments clés dans le secteur des ESN, très volatile et peu engagé. « L'épanouissement des collaborateurs est l'une des priorités du Groupe Astek. Nul doute que la vie en entreprise est un excellent argument à mettre en avant pour fidéliser les collaborateurs et recruter les meilleurs talents » précise Marie-Charlotte Leprince. L’équipe intervient dans les régions sur 3 volets : de la communication, pour relayer la culture d’entreprise et travailler un sentiment d’appartenance ; de l’événementiel, pour créer du lien et un esprit d’équipe ; de l’office management, pour faire ressentir l’identité d’entreprise et favoriser le bien-être au travail.

A propos d’ASTEK

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 7200 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 500 m€ en 2022. https://astekgroup.fr

Contact presse

Claire Doligez - cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21 69

Charlotte Le Barbier - clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60

