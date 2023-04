English French

L’assemblée générale mixte d’Elior Group tenue ce jour a approuvé à la quasi-unanimité (99,9%) l’apport de la branche Derichebourg Multiservices, dirigée par Boris Derichebourg, à Elior Group, et la rémunération de cet apport de 452,9 M€ par l’émission de 80.156.782 nouvelles actions Elior Group, qui confèrent in fine une détention de 48,31% de Derichebourg dans Elior Group, compte tenu de la participation antérieurement détenue. Derichebourg n’a pas pris part au vote relatif à cet apport et à sa rémunération.

L’assemblée générale a également approuvé les modifications statutaires et les nominations d’administrateurs proposées, afin de mettre en œuvre l’accord de gouvernance signé le même jour entre Elior Group et Derichebourg, qui vise à respecter les meilleurs standards de gouvernance en termes d’équilibre et d’indépendance sur le long terme.

Derichebourg acte ainsi la création d’un nouveau leader international de la restauration collective et des multiservices.

Ce nouveau champion français combine l’expérience et l’excellence opérationnelles de Derichebourg Multiservices avec le portefeuille client élargi et international d’Elior Group. Le nouvel ensemble dispose d’un profil équilibré fort de la diversification apportée par les activités multiservices et d’une offre enrichie qui permettra de proposer à l’ensemble des clients des offres intégrées et des ventes complémentaires.

Ce nouvel ensemble bénéficiera d’une offre de services complète aux entreprises et aux collectivités dans la restauration collective, le soft facility management (nettoyage, accueil, espaces verts), le hard facility management (efficacité énergétique, éclairage public), la sécurité, ainsi que dans des services RH et d'intérim et la sous-traitance aéronautique.

Il permettra la création de valeur pour les actionnaires de Derichebourg.

Derichebourg se recentre sur son savoir-faire environnemental, avec une participation stratégique dans ce nouveau leader international. Derichebourg est un des leaders mondiaux du recyclage de déchets métalliques et un acteur de référence en collecte de déchets ménagers, au travers de sa branche Derichebourg Environnement (4,3 milliards de chiffre d’affaires en 2022, 471 M€ d’EBITDA en 2022, 6.000 collaborateurs). Il détient également une participation de 48,31% dans Elior Group (5,2 milliards de chiffre d’affaires pro forma 2022, 226 M€ EBITDA1 ajusté pro forma 2022 après prise en compte de 30 M€ de synergies annuelles anticipées pour 2026, 134.000 collaborateurs), leader international de la restauration collective et des multiservices.

Derichebourg a tenu également ce jour un conseil d’administration, au cours duquel Abderrahmane El Aoufir a été nommé directeur général, en remplacement de Daniel Derichebourg, qui demeure président du conseil d’administration.

Daniel Derichebourg a déclaré :

« Concernant Derichebourg, je cède avec confiance le rôle de directeur général à Abderaman El Aoufir, qui connaît le groupe mieux que personne, afin qu’il continue à le développer en tant que référence sectorielle en matière de standards techniques et de profitabilité.

Concernant Elior Group, j’étais impatient depuis plusieurs semaines de prendre la direction de ce nouveau leader, d’être sur le terrain auprès de toutes les équipes et des clients, afin d’accélérer et pérenniser le retour à une croissance rentable, source de création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Avec cette opération majeure, nous renforçons le profil stratégique et financier d’Elior, en lui apportant de nouvelles expertises, des opportunités de croissance, et un nouvel élan. Je rencontrerai les équipes à partir de demain, et aurai à cœur de mettre en œuvre les principes qui guident ma vie professionnelle depuis le début : proximité dans les échanges, sens du client, être rentable, pour se développer et se désendetter.

C’est une journée historique dans l’histoire de Derichebourg et celle d’Elior Group. »







1 Excluant les activités Preferred Meals, et prenant en compte l’EBITDA 2022 Multiservices





Pièce jointe