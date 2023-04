Mijlpaal voor Sumo Logic in benadering van OpenTelemetry met minder complexe verzameling voor snellere inzichten

AMSTERDAM, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- KubeCon + CloudNativeCon Europe 2023 – Sumo Logic (NASDAQ: SUMO), het SaaS-analyseplatform om betrouwbare en veilige cloud-native applicaties mogelijk te maken, heeft vandaag aangekondigd dat het stappen heeft ondernomen om de complexiteit van gegevensverzameling weg te nemen, de normalisatie van gegevens te verbeteren en agenten voor gegevensverzameling te consolideren met OpenTelemetry.



Sumo Logic is speciaal gebouwd om gegevens uit elke bron te beheren en te analyseren. Vandaag breidt Sumo Logic dit uit door OpenTelemetry te gebruiken als de facto verzamelstrategie om de complexiteit bij het verzamelen en normaliseren van gegevens weg te nemen. Met Sumo Logic Distro voor OT en native OTel-oplossing, worden klanten niet langer geconfronteerd met vendor lock-in en kunnen zij de flexibiliteit en analyse van Sumo Logic toepassen op de vendor van hun keuze.

“Sumo Logic heeft zich tegenover zijn klanten en de gemeenschap ertoe verbonden de OTel-native verzameling te ontwikkelen en te leveren, zodat klanten snel waarde kunnen realiseren”, aldus Erez Barak, Vicepresident Productontwikkeling voor Observability, Sumo Logic. “De vandaag aangekondigde verbeteringen maken het voor Sumo Logic mogelijk om keuze en flexibiliteit te leveren en tegelijk uitgebreide infrastructuur- en applicatiebewaking te blijven bieden. De beste OTel-native ervaringen draaien op Sumo Logic.”

Gemak bij het invoeren van gegevens met behulp van OpenTelemetry

Met bijna 30 apps met betrekking tot database-, server- of infrastructuurbewaking die door OTel worden aangestuurd, biedt Sumo Logic Distro voor OT één verzamelpunt voor telemetrie. Met ondersteuning voor Windows kunnen klanten die Sumo Logic Distro voor OT gebruiken nu logs, metrics en traces verzamelen van Windows, Linux en MacOS besturingssystemen, die kunnen worden geconfigureerd met behulp van de nieuwe onboarding workflows.

Een enkele, op OTel gebaseerde verzamelstrategie is belangrijk voor de applicatiezichtbaarheid en het toezicht op de infrastructuur. Het invoeren van gegevens en het opzetten van gegevensverzameling uit verschillende bronnen kan ingewikkeld zijn, omdat gebruikers verschillende backends of bibliotheken moeten combineren en beperkt worden door eigen tools. De unified agent van Sumo Logic maakt het gemakkelijker use cases op één platform te consolideren zodat ze beter zichtbaar zijn in plaats van verschillende logs- of APM-monitoringtools. Door een installatieworkflow met een enkele app voor logs, metrics en traces, maakt Sumo Logics het voor ontwikkelaars gemakkelijker om gegevens aan te wenden en neemt het de complexiteit weg van het inzetten van OpenTelemetry als verzamelstrategie.

Sumo Logic vermindert ook het aantal handmatige stappen in het onboardingproces. Elke stap - Verzamelset-up, Bronconfiguratie, Dashboardset-up - is nu samengevoegd in één workflow waardoor gebruikers in minder dan 5 minuten gegevens kunnen onboarden. Door OTel-native als standaard te gebruiken, wordt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om deze te verwerken en de gegevensverzameling op Sumo Logic in te stellen.

Bijkomende Bronnen:

Over Sumo Logic

Sumo Logic, Inc. (NASDAQ: SUMO) ondersteuning voor moderne, digitale bedrijven. Via zijn SaaS-analyseplatform stelt Sumo Logic klanten in staat betrouwbare en veilige cloud-native applicaties te leveren. Het Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™ helpt gebruikers en ontwikkelaars de betrouwbaarheid van applicaties te waarborgen, biedt bescherming tegen moderne beveilingsrisico's en helpt inzicht te krijgen in hun cloudinfrastructuren. Klanten over de hele wereld vertrouwen op Sumo Logic voor krachtige real-time analyses en inzichten in waarneembaarheid en beveiligingsoplossingen voor hun cloud-native applicaties. Ga voor meer informatie naar www.sumologic.com .

Sumo Logic is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Sumo Logic in de Verenigde Staten en het buitenland. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Informatie over aanbiedingen, updates, functionaliteit of andere wijzigingen, inclusief releasedata, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De ontwikkeling, vrijgave en timing van een aanbieding, update, functionaliteit of wijziging die hierin wordt beschreven, is uitsluitend ter beoordeling van Sumo Logic, en er mag niet op worden vertrouwd bij het maken van een aankoopbeslissing, noch als een verklaring, garantie of toezegging om specifieke aanbiedingen, updates, functionaliteiten of wijzigingen in de toekomst te leveren.

Mediacontact

Carmen Harris, Sumo Logic

charris@sumologic.com