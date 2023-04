Les meilleures prestations de l’épisode de Canada’s Got Talent de ce soir sur Citytv peuvent maintenant être partagées

English French

TORONTO, 18 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir :

Le musicien JACK THOMAS (Burnaby, C.-B.) a fait vibrer les juges lors de sa prestation à la batterie et à la guitare de la chanson All the Small Things.

a fait vibrer les juges lors de sa prestation à la batterie et à la guitare de la chanson All the Small Things. La chorégraphie hip-hop de la troupe de danse XTREME SOUL STYLE (Vancouver, C.-B.) a eu un succès retentissant. Lilly a demandé un autographe à l’une des danseuses.

a eu un succès retentissant. Lilly a demandé un autographe à l’une des danseuses. Howie ne tarissait pas d’éloges concernant la prestation de CURRAN DOBBS (Victoria, C.-B.) , qu’il a qualifiée de mémorable.

, qu’il a qualifiée de mémorable. JASON et BRONWYN IRWIN (Southampton, Ont.) ont surpris l’auditoire en présentant deux chevaux forts talentueux. Lilly et Trish sont montées sur scène pour récompenser les bêtes.

ont surpris l’auditoire en présentant deux chevaux forts talentueux. Lilly et Trish sont montées sur scène pour récompenser les bêtes. L’artiste de pôle TARA MEYER (Winnipeg, Man.) a impressionné les juges par son talent et sa force, et Trish a qualifié sa performance de superbe.

a impressionné les juges par son talent et sa force, et Trish a qualifié sa performance de superbe. Le magicien J.-P. PARENT (Montréal, Qc) a ébahi les juges en faisant apparaître ses deux assistantes par enchantement, ce qui lui a valu quatre « oui » de la part du jury.

a ébahi les juges en faisant apparaître ses deux assistantes par enchantement, ce qui lui a valu quatre « oui » de la part du jury. VAL et GANNA (Toronto, Ont.) ont ajouté du piquant à la soirée #CGT avec leur chorégraphie de danse sociale sensuelle.

ont ajouté du piquant à la soirée #CGT avec leur chorégraphie de danse sociale sensuelle. Lilly a appuyé sur le Golden Buzzer pour le duo d’acrobates aériens WOODY et FENTON (Toronto, Ont.), qui ont réalisé une performance puissante pour honorer la vie d’un proche de Woody.

**En raison d’une blessure, WOODY & FENTON se sont retirés de la compétition et ne seront pas présents aux demi-finales**

JACK THOMAS – Chant/musique

Burnaby (Colombie-Britannique)



CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de JACK THOMAS ICI

L.I.V.E. – Numéro de danse



Winnipeg (Manitoba)



CGT.Citytv.com / YouTube

XTREME SOUL STYLE – Numéro de danse



Vancouver (Colombie-Britannique)



CGT.Citytv.com / YouTube

A3 RYDERZ – Numéro de danse



Vancouver (Colombie-Britannique)



CGT.Citytv.com / YouTube

CURRAN DOBBS – Numéro d’humour



Victoria (Colombie-Britannique)



CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de CURRAN DOBBS ICI

JASON & BRONWYN IRWIN – Dressage d’animaux



Southampton (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de JASON & BRONWYN ICI

TARA MEYER – Numéro de cirque



Winnipeg (Manitoba)



CGT.Citytv.com / YouTube

J.-P. PARENT – Numéro de magie

Montréal (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de J.-P. PARENT ICI

OLGA & VIOLET : MOMMY & ME – Numéro de cirque

Toronto (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

DJC – Numéro de danse

Vancouver (Colombie-Britannique)



CGT.Citytv.com / YouTube

JULIA & MOSES – Numéro de danse



Toronto (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

VAL & GANNA – Numéro de danse



Toronto (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de VAL & GANNA ICI

**À VENIR**

Voici un aperçu des participants et participantes

de la semaine prochaine (mardi 25 avril)

CIRQUE KALABANTÉ – Numéro de cirque

Montréal (Québec)



CGT.Citytv.com / YouTube

TRA MY TRINH – Numéro de cirque



Montréal (Québec)



CGT.Citytv.com / YouTube

FLEXY-T – Numéro de cirque



Ajax (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

THE DREAMBOATS – Ensemble vocal



Mississauga (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

ASD BAND – Ensemble vocal



Toronto (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

THE BEARHEAD SISTERS – Ensemble vocal



Edmonton (Alberta)



CGT.Citytv.com / YouTube

DAVID GREEN – Numéro d’humour



Niagara Falls (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

JOZE PIRANIAN – Numéro d’humour

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

RICHARD FORGET – Numéro de magie

Whitby (Ontario)



CGT.Citytv.com / YouTube

THE CAST – Numéro de danse

Lévis (Québec)



CGT.Citytv.com / YouTube

Canada’s Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

