Nextensa: Nextensa vraagt vergunning aan voor laatste fase Tour & Taxis-site

English Dutch French

PERSBERICHT

Brussel, 19 april 2023 07u30

Nextensa vraagt vergunning aan voor laatste fase Tour & Taxis-site





Vastgoedontwikkelaar en –investeerder Nextensa vraagt de vergunning aan voor de laatste fase in de herontwikkeling van de Tour & Taxis site in Brussel. De iconische Tour & Taxis site in Brussel zet zich zo de komende jaren definitief op de wereldkaart op vlak van stadsvernieuwing. Het voormalige rangeerterrein zal een complete metamorfose ondergaan. Nextensa gaat hiervoor een samenwerking aan met Belgische en internationale architectenteams.

Concreet gaat het om de ontwikkeling van zo’n 140.000 vierkante meter, met een grotendeels residentieel programma. De plannen passen in het Bijzondere Bestemmingsplan Tour & Taxis (BBP) dat in 2017 werd goedgekeurd.

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken kunnen starten begin 2025 en aldus de continuïteit van de ontwikkeling van Tour & Taxis verzekeren. Tot eind 2024 voltooit Nextensa de residentiële wijk Park Lane die een 800-tal wooneenheden omvat.

Op 25 april geeft Nextensa om 9u30 op de site van Tour & Taxis in Brussel verdere toelichting bij de plannen en worden de eerste beelden getoond. CEO Michel Van Geyte en COO Peter De Durpel nemen het woord.





Voor meer informatie

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2023 ca € 1,28 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 396,6 miljoen (waarde 31/03/2023).





Bijlage