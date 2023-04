English French

Crédit Agricole et Worldline entrent en négociations exclusives pour créer un acteur majeur des services pour les commerçants en France

Une alliance unique pour créer un acteur majeur sur le plus grand marché des paiements d'Europe continentale, représentant 700 milliards d’euros de volume de chiffre d’affaires commerçant (MSV)

Un partenariat stratégique de long-terme associant le Groupe Crédit Agricole, leader français de la banque de proximité et Worldline

Projet de création d’une co-entreprise opérationnelle en 2025,

qui s’appuierait sur l’ancrage de Crédit Agricole dans l’acquisition commerçants, sa connaissance intime du marché français et la force de frappe de ses réseaux de distribution, associés aux infrastructures globales de Worldline en termes d’innovation et d’expertise technologique

Paris, La Défense, le 19 avril 2023 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des paiements, et Crédit Agricole S.A. [Euronext: ACA], annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de négociations exclusives non engageant en vue d’un partenariat stratégique qui permettrait de créer un acteur majeur du marché des paiements français.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline : « Nous annonçons aujourd’hui un projet d’alliance stratégique entre Worldline et Crédit Agricole qui fera date pour le Groupe. Je suis très fier que Crédit Agricole choisisse Worldline et que nous unissions nos forces respectives dans les services aux commerçants. Ce projet de partenariat de long-terme, associant nos activités de services aux commerçants, reflèterait notre ambition commune de créer à terme un acteur majeur à même de fournir des services de premier plan aux commerçants français. La qualité et l’étendue des produits, de la technologie et des services de Worldline associés au puissant réseau de distribution du Groupe Crédit Agricole et à sa connaissance importante du marché de l’acquisition commerçants permettraient de faire la différence pour nos clients.

Ce projet est pour Worldline une opportunité unique d’accélérer son empreinte géographique et d’étendre davantage ses activités d’acquisition commerçants en Europe continentale. En parallèle, grâce à ce projet de partenariat stratégique, Worldline exploitera de nouvelles offres spécifiques au marché français. Avec Crédit Agricole, nous avons l’intention de co-investir dans une feuille de route ambitieuse, différenciante et innovante, en nous appuyant sur notre proposition de valeur globale.

Nous mettrons à disposition de ce projet nos forces commerciales et nos compétences technologiques et de distribution, nous permettant de préserver à la fois notre bilan, notre puissance financière et notre flexibilité stratégique. »

Jean-Paul Mazoyer, Directeur General Adjoint de Crédit Agricole SA en charge des Technologies, du Digital et des Paiements : « Les paiements sont au cœur de la relation avec nos clients et représentent à ce titre une activité stratégique pour le Groupe Crédit Agricole. Ce partenariat avec Worldline nous permettra de renforcer notre position de leader sur le marché français des solutions de paiement pour les commerçants. Il s'inscrit parfaitement dans l’ambition 2025 de Crédit Agricole de croître deux fois plus rapidement que le marché sur cette activité. Worldline est un leader français et européen dans le domaine de l'acceptation, en ligne comme en magasin, ainsi qu'un processeur de paiement de premier plan en Europe.

Worldline est déjà un partenaire de confiance du groupe Crédit Agricole. Dans un contexte d’évolution rapide, ce partenariat stratégique renforcé nous permettrait de développer conjointement des offres sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services pour les commerçants français (acceptation et acquisition) qui sont critiques pour leur métier. Cette maîtrise combinée nous permettrait d'équiper les commerçants avec des offres tout-en-un innovantes et nativement intégrées dans leur écosystème métier afin de leur fournir des services à valeur ajoutée. »



Un marché français des paiements attractif et dynamique

Deuxième économie d’Europe continentale, la France est un marché extrêmement attractif pour Worldline, affichant des performances économiques solides, un cadre politique stable, des institutions fortes, ainsi qu’un environnement d’investissement attractif.

Avec un volume de chiffre d’affaires commerçant de l’ordre de 700 milliards d’euros, le marché français des paiements constitue de loin le plus gros marché des paiements d'Europe continentale avec une forte pénétration des méthodes de paiement électroniques et une dynamique de croissance favorable.

L’usage des espèces reste cependant élevé et représente encore environ 40% des volumes de paiement, offrant ainsi de grandes opportunités de croissance portées par la transition vers les paiements électroniques et une demande continue pour des solutions innovantes. De plus, la part de marché conséquente du schéma de paiement domestique français (“Cartes Bancaires”), qui capture environ 80% des volumes de transactions par carte, contribue également à l’attrait pour Worldline du marché français.

Le projet d’alliance entre Crédit Agricole et Worldline est une opportunité unique pour les deux entreprises de développer de manière significative leurs activités de services aux commerçants dans ce marché à fort potentiel.

Un partenariat pour créer un acteur majeur du marché français

En unissant les forces des deux groupes, ce projet de partenariat proposerait des offres technologiques combinées de pointe et des capacités commerciales de premier plan pour répondre à l’ensemble des besoins des commerçants en constante évolution, tant au niveau local qu’au niveau global. Le partenariat s’appuierait sur :

L’expertise technologique des solutions, des plateformes et des applications de paiements de Worldline au service des commerçants, aussi bien pour le commerce physique qu’en ligne, et

Les réseaux de distribution du Groupe Crédit Agricole, avec les 39 caisses régionales de Crédit Agricole et LCL, forts de plus de 16 000 conseillers Entreprises1, avec une connaissance fine du marché français et une expertise locale en matière d’acquisition commerçants.

Le partenariat se matérialiserait par la création d’une co-entreprise entièrement agréée entre Crédit Agricole et Worldline. La co-entreprise serait détenue majoritairement (50% du capital plus une action) par Worldline et consolidée par intégration globale. Elle s’assurerait de tirer le meilleur parti des plateformes européennes de traitement des transactions (processing) de Worldline et de développer une gamme de produits innovants pour le marché français. La co-entreprise serait également en charge d’assurer le développement commercial de cette alliance, en direct avec les plus grands commerçants tout en fournissant un soutien actif aux canaux de distribution des banques.

Le projet de co-entreprise donnerait aux comptes-clefs en France l’accès à une offre tout-en-un, s’appuyant sur la plateforme d’acceptation et d’acquisition de Worldline qui intègrera le schéma de paiement domestique « Cartes Bancaires ». En parallèle, Worldline offrirait à ses commerçants internationaux un accès à ce schéma de paiement domestique, lui permettant d’élargir sa large gamme de méthodes de paiements.

Concernant les plus petits commerçants, le projet de combinaison leur apporterait, quelle que soit leur taille ou leur localisation, un accès complet à une offre plus riche en termes de marques et de moyens de paiement, ainsi qu’à des services à valeur ajoutée couvrant l’ensemble de leurs besoins, allant des dispositifs d'acceptation mobiles, aux points d’acceptation plus traditionnels (TPE : Terminaux de Paiement Electroniques). Ces solutions permettront d’enrichir l'expérience commerçants et le parcours d'achat du consommateur.

Combinant l’expertise en magasin et en ligne au service des commerçants et des consommateurs français, ces nouvelles solutions tout-en-un, déployables à échelle globale comme locale, et associées à la force de frappe du Groupe Crédit Agricole, seraient un vrai facteur de différenciation qui permettrait de créer un acteur majeur des paiements en France.

Etapes-clefs du déploiement du partenariat envisagé

L’opération demeure soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties et à l’approbation des organes sociaux, des régulateurs et autorités compétentes.

2023-2024 : Phase commune d’investissements de 80 millions d’euros financés par Worldline et Crédit Agricole, et destinés à l’élaboration des produits et des offres et à la mise en œuvre de la co-entreprise.

A partir de 2025 : Opérationnalisation effective de la co-entreprise commençant à générer du chiffre d’affaires et du revenu brut d’exploitation.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022.

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

A propos de Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 145 000 collaborateurs et 27 000 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 53 millions de clients, 11,5 millions de sociétaires et 800 000 actionnaires individuels.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

