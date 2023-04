KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUSTA 1.1. – 31.03.2023

English Finnish

SSH Communications Securityn liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2023 (Q1) julkaistaan keskiviikkona 26.4.2023 klo 9.00.

Toimitusjohtaja Teemu Tunkelo ja talousjohtaja Michael Kommonen esittelevät liiketoimintakatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle suunnatussa videokokouksessa klo 10.00 samana päivänä.

Esitysmateriaalit (englanniksi) tulevat saataville SSH:n verkkosivuille (www.ssh.com/investors) tiedotustilaisuuden jälkeen. Kysymyksiä voi esittää etukäteen, lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen lauri.koponen@ssh.com viimeistään maanantaina 24.4.2023.

Aika: 26.4.2023 klo 10.00–11.00

Paikka: Videokokous

Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan tiistaihin 25.4.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen lauri.koponen@ssh.com. Voitte osallistua tilaisuuteen myös suoraan tämän kutsun yhteydessä löytyvän linkin kautta.





