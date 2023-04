Benevity fait équipe avec Count Us In pour accroître l'impact de l'action climatique d'entreprise

French German

CALGARY, Alberta, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., fournisseur leader de logiciels axés sur les objectifs d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau kit d'action climatique, Climate Action Kit, en collaboration avec Count Us In, un mouvement mondial de personnes et d'entreprises prenant des mesures pour répondre au changement climatique. Le Climate Action Kit permet aux sociétés d'incorporer l'action climatique dans leurs programmes axés sur les objectifs d'entreprise en fournissant des moyens engageants d'impliquer les employés. Le kit inclut des opportunités de volontariat, des listes minutieusement élaborées d'organisations environnementales approuvées et une bibliothèque de micro-actions focalisées sur la réduction de l'empreinte environnementale d'une société et de ses employés.



Alors que 65 % des dirigeants ressentent la pression de la part de leurs employés en faveur d'une action face aux problèmes de changement climatique, les sociétés se concentrent sur le zéro net et sur la réduction des émissions de carbone dans le cadre de leurs efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou de durabilité. Aujourd'hui, les organisations reconnaissent également le besoin de répondre à la demande et aux passions de leurs employés en faveur d'une action directe concernant ces problèmes. Le Climate Action Kit de Benevity permet aux entreprises d'éduquer leurs employés sur la façon d'adopter des comportements durables et de prendre des décisions éclairées pour réduire leur impact environnemental avec le soutien de leurs employeurs.

En 2022, seuls 3,2 % des dons sur la plateforme Benevity ont été faits à des causes environnementales, malgré l'accélération de la crise climatique qui devient une urgence climatique. Le Climate Action Kit de Benevity aide les employés et les entreprises à amplifier le plaidoyer, la conservation et les efforts de réduction du carbone conduits par les organisations sans but lucratif réputées dans le monde entier.

« En tant qu'organisation encourageant les personnes à prendre des mesures audacieuses pour combattre la crise climatique, Count Us In reconnaît qu'il est crucial de motiver les entreprises et les individus à s'impliquer et à investir davantage pour aider la planète », a déclaré Ipsita Bhatia, directrice de l'engagement d'entreprise chez Count Us In. « On estime que jusqu'à 30 % des réductions d'émissions mondiales nécessaires pour éviter les pires conséquences du changement climatique peuvent provenir d'actions individuelles et pratiquées au sein même du foyer, et que cela peut influencer les solutions à l'échelle. Nous pouvons tous faire une immense différence en agissant dans nos vies, et grâce à notre partenariat avec Benevity, il sera plus facile que jamais auparavant de participer pour les entreprises et leurs employés. »

Le Climate Action Kit comprend :

Plus de 150 micro-actions de durabilité avec des mesures et activités exploitables que les employés peuvent réaliser pour combattre le changement climatique, avec une focalisation sur l'impact, l'influence et l'implication, comme le « sans plastique » pendant toute une journée, le don de vêtements usés, la réalisation d'un audit énergétique de son domicile ou la réduction de son utilisation d'eau personnelle.

Une opportunité de volontariat en rejoignant le Great Global Cleanup et en participant au plus grand événement coordonné de volontaires au monde pour la Journée de la Terre et à l'avenir.

Des listes de causes environnementales et de durabilité agréées, œuvrant pour sensibiliser au changement climatique, et créées en partenariat avec certains des champions du changement climatique les plus influents dans le monde, comprenant Mark Ruffalo, Christiana Figueres, Adam McKay et Zamzam Ibrahim.

Un reporting pour les leaders de la durabilité d'entreprise, comprenant des indicateurs clés mettant en lumière les actions qui favorisent le plus d'impact et les activités qui génèrent le plus d'engagement parmi les employés.

« Nous savons que le changement climatique a progressé au point de ne plus être qu'une simple crise environnementale. Il s'agit aussi d'une crise d'inégalité, affectant de manière disproportionnée les personnes marginalisées dans le monde entier », a déclaré Sona Khosla, directrice de l'impact chez Benevity. « Nous sommes ravis de faire équipe avec Count Us In, un leader mondial du développement durable, pour permettre à nos clients, qui ont une immense opportunité à leur portée, de mobiliser leurs employés à travers le monde afin qu'ils prennent des mesures au quotidien permettant de créer une différence importante pour l'avenir de notre planète. En plus d'améliorer les efforts de durabilité d'entreprise, cela permettra aussi aux employés de savoir que leurs employeurs soutiennent leurs valeurs en matière d'action climatique. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Benevity permet aux entreprises et à leurs employés d'agir face à des problèmes sociaux et environnementaux, rendez-vous sur le site benevity.com.

À propos de Benevity

Benevity est une entreprise certifiée B Corporation leader mondial des logiciels d'engagement solidaire des entreprises, offrant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organisations à but non lucratif. Reconnue comme l'une des 20 entreprises du classement du magazine Fortune, Benevity offre des solutions Cloud qui permettent à de nombreuses marques emblématiques d'attirer, de retenir et d'engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, d'intégrer l'action sociale dans l'expérience de leurs clients et d'avoir un impact positif sur leurs communautés. Avec un logiciel disponible en 22 langues, Benevity a traité plus de 12 milliards de dollars de dons et 58 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 418 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Les solutions de l'entreprise ont également facilité 900 000 actions positives et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 18 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez benevity.com.

À propos de Count Us In

Count Us In bâtit la communauté la plus vaste et la plus ambitieuse à l'échelle mondiale d'individus et d'entreprises qui agissent pour protéger ce qu'ils aiment face au changement climatique. À travers ses 16 mesures basées sur des faits scientifiques et à impact élevé, les individus peuvent grandement réduire leurs émissions et, dans le même temps, influencer les dirigeants pour qu'ils délivrent des solutions audacieuses et à l'échelle dans le but d'atténuer la crise climatique. Chaque mesure prise avec Count Us In et les plateformes d'action climatique se reflète dans le Count Us In Global Aggregator, présentant le pouvoir collectif des actions individuelles. Dans le cadre d'une collaboration radicale, Count Us In possède un réseau grandissant de plus de 100 partenaires, comprenant l'UE, le WWF, IKEA, le Tottenham Hotspur FC, des titres Netflix et l'Extreme E, atteignant les individus à travers le sport, la culture et le divertissement, et par l'intermédiaire des marques pour lesquelles ils travaillent et qu'ils consomment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur count-us-in.com

