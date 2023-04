„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: „Novian Technologies“ iš „NRD Companies“ įsigijo Ruandoje veikiančią bendrovę „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“

English Lithuanian

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“ priklausančios „Novian“ grupės įmonė „Novian Technologies“ pasirašė sutartį su „NRD Companies“ dėl Ruandoje veikiančios bendrovės „NRD Registers Development Rwanda Ltd.“ („NRD Rwanda“) 100 proc. akcijų įsigijimo. Sandoriu siekiama optimalaus valdomų įmonių turto panaudojimo bei veiklos efektyvinimo. Šiuo metu sandoris neturės įtakos bendrai INVL Technology valdomų bendrovių vertei, ateityje tikimasi NRD Rwanda vertės augimo.



„NRD Rwanda“ – regioninė pardavimų, projektų valdymo, priežiūros bendrovė, vykdanti projektus Ruandoje, Burundyje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. „Novian Technologies“ įsigijus Ruandoje veikiančią bendrovę „NRD Rwanda“ sieks stiprinti savo pozicijas šiame regione.

Papildoma informacija:

Informacinių technologijų paslaugų grupės „Novian“ technologijų srities įmones papildė bendrovė Afrikoje. Šių metų balandžio 18 dieną pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią bendrovė „Novian Technologies“ iš tarptautinės informacinių technologijų ir konsultacinių paslaugų įmonių grupės „NRD Companies“ įsigijo Ruandoje veikiančią bendrovę „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“ („NRD Rwanda“). Sandorio vertė neskelbiama.

Po sandorio „Novian“ grupės įmonių biurai veiks ne tik Baltijos šalyse, Norvegijoje bei Moldovoje, bet ir Ruandoje. „Novian“ ir „NRD Companies“ priklauso investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“.

„Daugiau kaip dešimtmetį dirbame Afrikos šalyse, tad šis sandoris leis dar labiau sustiprinti pozicijas šiame regione. Vertiname Ruandą ir kitas Afrikos šalis kaip turinčias didelį skaitmenizacijos potencialą, prie kurio realizacijos galime prisidėti teikdami didžiųjų duomenų ir aukšto našumo skaičiavimo sprendimus, taip pat pasitelkdami patirtį GovTech, finansų ar klimato kaitos srityse“, – sako „Novian Technologies“ generalinis direktorius Gytis Umantas.

Pasak jo, Afrikos šalyse daug dėmesio skiriama skaitmenizacijai per Pasaulio banko programas. „Šis žingsnis leis „Novian Technologies“ sustiprinti atstovavimą ne tik Ruandoje, bet ir Burundyje, kitose Vidurio bei Rytų Afrikos šalyse. Mums tai itin svarbu, nes dalijimasis sukauptomis žiniomis sparčiai augančiuose ir skaitmenizuojamuose regionuose yra „Novian Technologies“ identiteto dalis“, – sakė G. Umantas.

„Nuo „NRD Rwanda“ įkūrimo 2016 m., teikiame regionui aukščiausios klasės technologijų sprendimus. Didžiuojamės strateginiais vyriausybės projektais, kuriuos įgyvendinome Ruandoje, įskaitant skaitmeninių verslo registrų sistemų diegimą šios šalies plėtros valdybai (Rwanda Development Board), konsultacinius projektus, susijusius su hipotekos registravimu, bei eilę kitų“, - sako „NRD Companies“ įmonių grupės direktorius Mindaugas Glodas.

Jo teigimu, sprendimas parduoti „NRD Rwanda“ priimtas vykdant grupės verslo strategiją. „Ir toliau daug dėmesio skirsime darbui Afrikos regione, tik jau pagal naują verslo modelį, kuris leis mums teikti dar daugiau pridėtinės vertės mūsų klientams“, - sakė „NRD Companies“ vadovas. Afrikoje „NRD Companies“ aktyviai dirba Ganoje, Kenijoje, Lesote, Liberijoje, Malavyje, Mozambike, Tanzanijoje, Ugandoje, Zanzibare, Zimbabvėje ir kitose šalyse.

Ruandos sostinėje Kigalyje veikiančiai „NRD Rwanda“ ir toliau vadovaus patyręs IT vadovas Ephrem Bizimana, einantis šias pareigas nuo bendrovės įkūrimo. Iki šiol „Novian Technologies“ aktyviai dirbo su Ruandos nacionaliniu banku, Ruandos mokesčių tarnyba. Bendrovė modernizavo Burundžio centrinio banko IT infrastruktūrą, vykdė projektus, susijusius su Rytų Afrikos bendrijos standartų biurų informacijos mainų platformos IT infrastruktūra, dalyvavo Pasaulio banko, „TradeMark Africa“ ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose regione.

„Novian Technologies“ Afrikoje aktyviai veikia ir teikdama su klimato stebėjimu bei kaita susijusius sprendimus. Bendrovė didelio našumo skaičiavimų (HPC) sprendimus įdiegė Vakarų Afrikos klimato kaitos ir pritaikyto žemės naudojimo mokslo paslaugų centre (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use, WASCAL), taip pat – daugiau kaip dešimtyje Afrikos valstybių, bendradarbiaudama su Pietų Afrikos plėtros bendruomenės (Southern African Development Community, SADC) Klimato paslaugų centru.

Apie „Novian“

Programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų grupei „Novian“ priklausanti „Novian Technologies“ daug dėmesio skiria aukšto našumo skaičiavimo įrenginių telkiniams, atviro kodo debesijos technologijoms, dokumentų skaitmeninimui ir duomenų archyvavimui bei aukštos kvalifikacijos reikalaujančioms tęstinėms IT priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms. „Novian Technologies“ kompetencijos apima IT infrastruktūros sukūrimą, priežiūrą ir suderinimą su naujais poreikiais, kritinės IT infrastruktūros priežiūros paslaugas.

„Novian“ įmonių veikla apima projektus nuo IT ūkio sklandaus kasdienio veikimo užtikrinimo iki programavimo – miesto ar šalies masto, atskirų sričių informacinių sistemų kūrimo, taip pat skaitmeninimo, dirbtinio intelekto sprendimų. „Novian“ įmonės įgyvendina projektus verslo, e. valdžios, e. sveikatos, su mokesčiais susijusiose ir kitose srityse. Išsamiau – www.novian.lt .

Apie „NRD Companies“

„NRD Companies“ yra tarptautinė informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Grupė vienija kompanijas, skiriančias ypatingą dėmesį finansinių ir vyriausybinių technologijų sprendimų kūrimui bei praktika paremtomis konsultacijoms, taip siekdama padėti pasaulio šalims įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. „INVL Technology“ grupei priklausanti „NRD Companies“ yra pripažinta rinkos lyderė ir veiklą plėtoja visuose penkiuose žemynuose. Grupės įmonės sėkmingai realizuoja elektroninių paslaugų teikimo ir mokesčių administravimo platformos projektus, nacionalinių paštų skaitmenizavimą bei kitus skaitmeninius sprendimus.

„NRD Companies“ grupę sudaro šios dukterinės įmonės: „ETRONIKA“, „Norway Registers Development AS“, „NRD Systems“, „NRD Bangladesh“ ir „Infobank Uganda“. Daugiau informacijos: www.nrdcompanies.com .