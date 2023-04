La place centrale des Télécoms dans les échanges professionnels

Présenté il y a encore quelques années comme un support de communication en déclin au regard des nouveaux outils numériques, le poste télécom traditionnel se positionne toujours comme l’un des outils de productivité les plus plébiscités par les entreprises et leurs collaborateurs. Mais comment expliquer cet intérêt constant et croissant pour les téléphones de bureau et comment font-ils pour s’adapter en continu aux nouvelles attentes des professionnels ?

Quand un appel permet de communiquer plus efficacement

La montée en puissance du numérique au sein des entreprises a fait émerger des outils digitaux multiples comme les messageries électroniques, les Chats, les espaces collaboratifs, etc. Si tous ces outils ont un intérêt certain, ils viennent parfois compliquer les communications entre les équipes. En effet, toutes n’utilisent pas les mêmes solutions, notamment pour les solutions de visioconférence par exemple.

Cela peut impacter la qualité de l’expérience utilisateur et freiner le partage d’information. Sur ce point, la téléphonie de bureau de nouvelle génération apporte une réponse opérationnelle concrète et permet aux utilisateurs de communiquer simplement et rapidement : pas de latence, communication audible et de qualité, possibilité de créer des conférences téléphoniques avec plusieurs participants…

Une connexion simplifiée avec les composantes du système d’Information de l’entreprise

Des points notables de l’évolution du marché des Télécoms sont notamment la fin du réseau cuivre pour acheminer les télécommunications et la montée en puissance de la téléphonie sur IP. La téléphonie de bureau n’est plus aujourd’hui isolée. Connectée au Système d’Information de l’entreprise, elle offre de nouvelles possibilités qui la rendent désormais réellement indispensable.

En effet, les téléphones de bureau bénéficient désormais de tous les connecteurs nécessaires pour être reliés au SI et à ses applications : solutions de gestion, CRM ou encore applications de visioconférence comme Zoom ou autre. De fait, le téléphone de bureau devient un terminal de référence pour passer ses appels et plus globalement réaliser l’ensemble de ses communications professionnelles.

L’utilisation d’accessoires pour un meilleur confort

Enfin, les téléphones de bureau ne se limitent pas seulement aux terminaux. Leur attrait s’explique aussi par la multitude d’accessoires qui peuvent les compléter et donc participer à leur attractivité. Dans ce contexte, nous pouvons notamment évoquer les casques audios ou encore les dispositifs portables de téléconférence (pieuvres).

Ces différents éléments expliquent pourquoi les téléphones du bureau vont continuer de se positionner comme des incontournables à long terme pour les entreprises. En effet, en évolution constante, ils intègrent toutes les nouvelles fonctionnalités attendues par les collaborateurs et garantissent une expérience utilisateurs de qualité. Au final, ils sont l’un des moyens les plus appréciés par les professionnels.

Noémia DOMINGUES, Channel Manager France chez Snom