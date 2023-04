Cowoliday ouvre ses 12 premiers coworks sur 12 destinations dépaysantes 

Cowoliday, le premier réseau de coworking installé au cœur des lieux de vacances, annonce le lancement de son concept à grande échelle en France et ouvre au printemps 2023 ses 12 premières destinations.

Cowoliday est un réseau d’espaces de coworking qui permet à un salarié, un indépendant ou une équipe, de délocaliser son bureau dans un espace de coworking installé sur un lieu de vacances (Gites, Campings, hôtels et villages vacances). Unique sur le marché, ce concept s’inscrit pleinement dans le cadre des nouveaux modes de travail plébiscités par les collaborateurs et leur bien-être. Pour les entreprises, cela constitue un véritable atout pour améliorer leur marque employeur en offrant à leurs équipes une expérience de travail unique et un nouvel équilibre vie pro/vie perso.

Manuel MIRABEL, CEO de Cowoliday « Avec la crise sanitaire, le rapport au bureau a été bouleversé. Le télétravail est passé d’un statut “accès limité pour certains privilégiés” à une condition sine qua non pour beaucoup de salariés. D’une certaine manière, le télétravail n’est plus un élément différenciant, mais un acquis social pour ceux dont la tâche le permet. De fait, depuis la sortie de crise, c’est très largement le rapport au travail, à la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) qui sont privilégiés. C’est précisément de ce dernier point que Cowoliday tire sa légitimité. Cowoliday est un outil pour les managers, les recruteurs, les DRH, pour s’approprier ces défis, plutôt que de les subir. »

Une offre sur mesure pensée pour les collaborateurs

La qualité technique des coworks Cowoliday : Cowoliday apporte la garantie d’un moment travail « isolé » des moments loisirs, « Work // Chill // Work ». L’espace de coworking Cowoliday garantit les meilleures conditions de travail : écrans, salles de réunion, visioconférence, connexion Internet haut débit, sécurisation …. Les sites sont labellisés Cowoliday sur le respect d’un cahier des charges.

La richesse des échanges et l’impact sur l’image employeur : Une délocalisation en équipe devient un team building sans perte de temps de travail ni de productivité et recrée le lien et le sens que le télétravail désagrège. La délocalisation Cowoliday, c’est l’affirmation que les salariés et leur entreprise s’inscrivent sereinement dans le nouveau rapport entre travail et vie du collaborateur. C’est un point d’appui puissant dans une stratégie de recrutement.

Un nouveau levier d’attractivité pour les professionnels du tourisme

Grâce à Cowoliday, les professionnels du tourisme peuvent renforcer leur avantage concurrentiel et attirer une clientèle B2B désireuse de vivre une nouvelle expérience. Il s’agit également d’un formidable atout pour accroitre les taux de remplissage toute l’année (principalement sur les plages hors vacances). C’est également l’occasion de rejoindre un réseau dynamique de centres labélisés Cowoliday et donc de développer son attractivité et son image de marque. Plus largement, Cowoliday s’inscrit fortement dans une politique de tourisme durable de proximité.

Par ailleurs, dans un souci de gestion simplifiée, les exploitants de sites bénéficient d’un espace de réservation digital totalement automatisé grâce à une application dédiée et développée par Cowoliday. Cowoliday apporte donc une infrastructure technique complète pour une expérience fluide et sans couture (réservation, interconnexion avec le CRM, etc.).

Plus de 12 premiers sites ouverts

Plus qu’un simple concept en devenir, Cowoliday est déjà une réalité. Ainsi, 12 premiers sites ouvrent ce printemps, prêts à accueillir du public dans différentes régions touristiques : Languedoc, Ardèche, Lot, Savoie, Landes, Aquitaine, Aude. D’ici la fin de l’année, Cowoliday ambitionne de s’appuyer sur un réseau de plus de 30 espaces de coworking.

Philippe ILARI, Directeur des Opérations de Cowoliday “Cowoliday offre une approche unique qui combine hébergement et coworking. Accessible à tous les budgets et pour toutes durées, Cowoliday permet de donner un nouvel élan au travail nomade et démocratiser le télétravail pour tous. Conjuguer qualité de vie et travail est désormais une réalité concrète. Avec Cowoliday, la vie du ‘digital nomad’ est accessible à plus de 30 % des travailleurs français.”