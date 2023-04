Evaxion annonce des données cliniques prometteuses pour l'immunothérapie EVX-02 personnalisée en fonction de l'ADN pour le traitement du cancer : l'essai de phase I/IIa a répondu aux critères d'évaluation principaux et secondaires.

French German

Les 10 patients atteints de mélanome à un stade avancé ayant achevé le traitement EVX-02 ont présenté des réponses immunitaires solides et propres au traitement, et aucune récidive n'a été observée lors de leur dernière évaluation.



Les résultats confirment le potentiel prédictif de la technologie d'IA brevetée et ouvrent la voie à l'entrée en clinique de l'EVX-03, une immunothérapie personnalisée en fonction de l'ADN de nouvelle génération dans le traitement du cancer au quatrième trimestre.

COPENHAGUE, Danemark, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui des données cliniques prometteuses provenant de l'étude de phase I/IIa de première administration chez l'être humain portant sur son immunothérapie EVX-02 personnalisée en fonction de l'ADN dans le traitement du cancer, en association avec l'inhibiteur de point de contrôle nivolumab. Les données ont été présentées lors de la session Late Breaking Research : Clinical Research 2 au cours de la réunion 2023 de l'AACR (American Association for Cancer Research) à Orlando, en Floride.

L'étude, menée chez des patients atteints de mélanome réséqué, a révélé ce qui suit :

Parmi les 10 patients ayant reçu le schéma posologique complet de 8 vaccinations avec l'EVX-02, aucune récidive n'a été observée lors de leur dernière évaluation.

Parmi ces 10 patients, 9 ont achevé l'étude complète et aucune récidive n'a été observée chez eux lors de la visite de fin d'étude à 12 mois. Un patient a arrêté l'étude prématurément en raison d'événements indésirables (EI) non liés à l'EVX-02, et aucune récidive n'a été observée chez lui lors de la dernière visite à 9 mois.

L'association de l'EVX-02 et du nivolumab a été bien tolérée et seuls des EI légers associés à l'EVX-02 ont été observés.

Des réponses immunitaires solides et durables des lymphocytes T spécifiques des néoantigènes ont été confirmées chez tous les patients ayant achevé l'étude portant sur l'EVX-02.

Les réponses immunitaires induites par les lymphocytes T impliquent à la fois les lymphocytes T CD4+ et CD8+.



« Nous sommes extrêmement heureux de partager les données cliniques positives issues de notre étude de phase I/IIa portant sur l'EVX-02 lors de l'AACR. Nous avons atteint à la fois nos critères d'évaluation principaux en matière d'innocuité, de tolérance et d'immunogénicité et notre critère d'évaluation secondaire en matière d'efficacité clinique. Les 10 patients ayant achevé le traitement EVX-02 n'ont présenté aucune récidive au cours de l'essai et ont présenté des réponses immunitaires solides et propres au traitement. Des signes clairs d'un effet protecteur de la vaccination contre le cancer commencent donc à émerger », a déclaré Per Norlén, Président directeur général d'Evaxion. « Les données sur l'EVX-02 confirment notre capacité à sélectionner les bons néoantigènes, adaptés au cancer de chaque patient, et valident encore davantage notre plateforme d'IA PIONEERTM. Elles étayent également le plan d'accélération de notre immunothérapie personnalisée en fonction de l'ADN de nouvelle génération dans le traitement du cancer, EVX-03, en vue d'une entrée en clinique au quatrième trimestre. »

À propos de l'étude de phase I/IIa portant sur l'EVX-02

L'étude en ouvert multicentrique de phase I/IIa à bras unique ( NCT04455503 ) a été conçue pour évaluer l'association de l'EVX-02 et du nivolumab auprès de patients chez qui une résection chirurgicale complète d'un mélanome de stade avancé a été réalisée, et présentant un risque élevé de récidive. Les objectifs principaux de l'étude de 12 mois étaient d'évaluer l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité de l'association EVX-02 plus nivolumab. En outre, l'étude visait à évaluer la survie sans récidive. Evaxion a rapporté les données initiales intermédiaires en matière d'innocuité et d'immunogénicité des 8 premiers patients de l'étude en novembre 2022.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie clinique qui développe des immunothérapies reposant sur l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société est cotée au Nasdaq et à la Bourse de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com .

Source : Evaxion Biotech