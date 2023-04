English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

19.4.2023 klo 15.30



Sisäpiiritieto: Aspon tytäryhtiö Telko saa päätökseen Venäjän liiketoimintansa myynnin

Aspon tytäryhtiö Telko on saanut vaaditut hyväksynnät Venäjän viranomaisilta ja tänään vastaanottanut varat Venäjän tytäryhtiönsä Telko OOO:n osakekannan myynnistä GK-Himik nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Lokakuussa 2022 julkistettu alkuperäinen kauppahinta oli noin 9,5 miljoonaa euroa. Saatu kauppahinta oli 5,7 miljoonaa euroa johtuen pakollisista arvostuksen oikaisuista. Kun jo aiemmin tehdyt alaskirjaukset otetaan huomioon, ei transaktiosta aiheudu myyntivoittoa tai -tappiota pois lukien muuntoerojen realisoitumisesta aiheutuva kulu, joka on tämänhetkisen Venäjän ruplan kurssin mukaisesti suuruudeltaan noin 8,6 miljoonaa euroa. Muuntoerojen uudelleenluokittelu ei vaikuta konsernin omaan pääomaan.

”Telkon Venäjän liiketoiminnan myynti on tärkeä virstanpylväs koko konsernille. Irtautumisemme valituilta itämarkkinoilta on nyt loppusuoralla, ja tämä vapauttaa organisaatiossamme aikaa sekä resursseja keskittyä kasvumahdollisuuksien etsimiseen länsimarkkinoilta”, Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Osakkeiden tekninen siirto GK Himikille tapahtuu lähipäivien aikana, jonka jälkeen myynti on saatettu virallisesti loppuun.

Aspon taloudellisessa raportoinnissa Telkon Venäjän liiketoiminta on luokiteltu myytävänä olevaksi liiketoiminnaksi lokakuussa 2022 tapahtuneesta sitovan esisopimuksen allekirjoittamisesta alkaen.



Aspo Oyj



Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com



