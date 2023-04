Bigbank AS müüs osaluse tütarühingus Abja Põld OÜ

English Estonian

Bigbank AS sõlmis 18.04.2023. a müügilepingu tütarettevõtte Abja Põld OÜ 100% osa võõrandamiseks. Müügilepingu pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed. Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. Tehing ei oma olulist mõju Bigbank AS majandustegevusele.

Bigbank AS poolt varasemalt avaldatud teave tütarettevõtte majandustegevuse lõpetamise kohta on kättesaadav siit.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee